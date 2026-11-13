Dòng người đổ về Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số 2026 tại TP.HCM

Từ chiều 13.11, hàng nghìn người đã đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, để tham dự sự kiện khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 (HDCC 2026). Sự kiện lần đầu được tổ chức tại TP.HCM, lấy chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố".

Chia sẻ tại Lễ khai mạc HDCC 2026, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết tuần lễ có trên 3.000 nhà sáng tạo nội dung số cam kết gần 11.000 bài viết với hơn 1 tỉ lượt xem.

"HDCC 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, truyền thông, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chủ động nắm bắt xu thế phát triển của thời đại số; phát huy sức mạnh của công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển văn hóa, xây dựng hình ảnh và thương hiệu thành phố", ông Trần Thế Thuận nói.

Lãnh đạo TP.HCM và khách mời cắt băng khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 ẢNH: KHƯƠNG NHA

HDCC 2026 diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận nội dung đang thay đổi nhanh chóng. Không gian mạng không chỉ là môi trường truyền tải thông tin mà còn trở thành nơi sáng tạo, giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và hình thành những giá trị kinh tế mới.

Ông Trần Thế Thuận lưu ý, tinh thần sáng tạo không giới hạn phải luôn song hành với trách nhiệm, tính nhân văn và sự tôn trọng pháp luật. Sáng tạo không chỉ để thu hút sự chú ý, mà còn để tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị tích cực và đóng góp cho cộng đồng.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo cho biết, mỗi người với một chiếc smartphone trên tay đều có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung. "Tuy nhiên, đôi khi chúng ta sẽ không tự tin, chưa đủ bản lĩnh để bấm quay. Nhưng thực tế, những nhà sáng tạo nội dung "triệu view" cũng bắt đầu từ những clip vụng về. Do đó, đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bấm nút quay mà hãy bấm nút quay để sự hoàn hảo bắt đầu", tiến sĩ Thảo nói.

Theo bà Thảo, đôi khi thi thoảng thuật toán sẽ cho video của người dùng lên xu hướng nhưng người dùng có thể nhanh chóng bị quên đi. Để nội dung có thể ở lại với người dùng, các nhà sáng tạo nên bắt đầu bằng những chia sẻ thật từ cuộc sống.

Dòng người đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ tham gia sự kiện Nhà sáng tạo nội dung số 2026, ngày 13.11 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Chuỗi sự kiện Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 tập trung vào ba nội dung chính:

Tạo dựng môi trường mạng văn minh, tích cực: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo, đẩy mạnh "phủ xanh" thông tin tích cực, lan tỏa hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo, đẩy mạnh "phủ xanh" thông tin tích cực, lan tỏa hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng hành và tháo gỡ điểm nghẽn : Thông qua chương trình tọa đàm ngày 14.11, thành phố muốn lắng nghe, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp MCN (mạng lưới đa kênh) và nhà sáng tạo nội dung số.

: Thông qua chương trình tọa đàm ngày 14.11, thành phố muốn lắng nghe, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp MCN (mạng lưới đa kênh) và nhà sáng tạo nội dung số. Nâng cao năng lực chuyên môn: Phổ biến chuẩn mực văn hóa, quy định pháp luật và cập nhật các kỹ năng sản xuất nội dung số hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chuỗi hoạt động của tuần lễ diễn ra trên nền tảng số, bắt đầu từ ngày 9 đến 15.11. Sự kiện kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho nhà sáng tạo nội dung và người dân, du khách.