Dòng người đội mưa về đền Hùng dâng hương

Sáng nay 29.4 (10.3 âm lịch), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.

Người dân lên đền Hùng dâng hương sáng nay ĐÌNH HUY

Sau khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện xong các nghi lễ để tưởng nhớ công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân ở đền Thượng và Thượng cung, người dân bắt đầu vào đền dâng hương, kính lễ.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dù sáng nay tại TP.Việt Trì có mưa nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn về đây dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Để đảm bảo trật tự, tránh gây ùn tắc, chen lấn, xô đẩy trong đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh, hơn 2.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và thanh niên tình nguyện được huy động, phân bố thành nhiều chốt, hàng rào an ninh, triển khai công tác đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Bà Võ Lan Anh (trú Hà Tĩnh) cho biết, hôm qua 28.4, bà vượt gần 600 km để đến đền Hùng dâng hương. "Tối hôm qua, tôi ngủ dưới chân đền Hùng, may mắn khi trời mưa mọi người gọi nhau và chạy vào các hàng quán để trú. Dù vậy, tôi rất vui khi lần đầu tiên được đến đền Hùng, được xem đoàn rước lễ", bà Anh nói.

Ông Nguyễn Văn Tuyên (73 tuổi, trú Bắc Ninh) cho biết, ông cùng các con đến đền Hùng từ 6 giờ hôm nay, dù trời mưa gió nhưng ông cảm thấy tinh thần thoải mái, phấn khởi khi tìm về được cội nguồn.

"Do cũng có tuổi nên mấy năm tôi mới có dịp đi lễ đền Hùng một lần. Mỗi lần đến đây tôi đều cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho gia đình gặp nhiều sức khỏe, may mắn", ông Tuyên nói.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng, cho biết trong sáng 29.4, tại Phú Thọ có mưa nên người dân, du khách đến đền Hùng giảm một chút so với dự kiến. Theo dự kiến, trong ngày hôm nay vẫn có khoảng hơn 1 triệu lượt người về đền Hùng dâng hương. "Chúng tôi dự kiến có khoảng hơn 4 triệu lượt du khách đến với đền Hùng dịp lễ năm nay", ông Giang nói.

Lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện thường xuyên túc trực để đảm bảo an toàn cho lễ hội ĐÌNH HUY

Dòng người lên đền Thượng dâng hương ĐÌNH HUY

Dòng người di chuyển đến đền Hùng mỗi lúc một đông ĐÌNH HUY

Nhiều người dân đội lễ lên đầu ĐÌNH HUY

Nhiều thời điểm trong sáng nay trời đổ mưa nhưng hàng vạn người vẫn về đền Hùng dâng hương ĐÌNH HUY