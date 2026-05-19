Dòng người tiễn biệt ni trưởng Thích Đàm Chính tại chùa Tiêu Sơn

Ngày 19.5, trong không khí trang nghiêm và niềm tiếc thương vô hạn, môn đồ pháp quyến cùng phật tử, người dân tại chùa Tiêu Sơn (P.Tam Sơn, Bắc Ninh) thành kính cử hành lễ nhập kim quan ni trưởng Thích Đàm Chính - người đã dành cả cuộc đời để phụng sự phật pháp và hướng dẫn nhiều thế hệ tu học tại chùa Tiêu Sơn.

Ni trưởng Thích Đàm Chính viên tịch lúc 6 giờ 50 ngày 18.5 tại chùa Tiêu Sơn

Lễ nhập kim quan diễn ra theo nghi thức phật giáo truyền thống, có sự tham dự của nhiều tăng ni và đông đảo phật tử, người dân đến tụng kinh, cầu nguyện, tiễn biệt ni trưởng.

Trước giác linh đường, nhiều phật tử không giấu được xúc động khi nhắc đến ni trưởng Thích Đàm Chính. Sự ra đi của ni trưởng không chỉ là mất mát đối với Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh mà còn là của chính quyền và người dân P.Tam Sơn.

Bà Nguyễn Thị Xuyến (người dân P.Tam Sơn) cho biết, ni trưởng Thích Đàm Chính là bậc chân tu mẫu mực, có nhiều đóng góp cho đạo pháp và quê hương. Tấm gương tu hành của ni trưởng sẽ luôn là nguồn động lực để các thế hệ sau học tập noi theo trong việc tu đạo và sống tốt với đời.

Ông Đỗ Mạnh Tuyên, Phó chủ tịch UBND P.Tam Sơn, nhấn mạnh, gần 80 năm tu hành, ni trưởng Thích Đàm Chính đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn giữ trọn tâm nguyện phụng sự phật pháp, hết lòng đào tạo tăng tài và giúp đỡ mọi người.

Ni trưởng luôn hết mình trong công việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khéo vận dụng, đưa đạo vào đời, theo truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam. Với công đức to lớn, suốt đời vì đạo pháp, vì dân tộc, ni trưởng luôn giữ phẩm chất đạo hạnh của một nhà tu hành giàu lòng yêu nước, góp phần xây dựng ngôi nhà chung của giáo hội được trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc.

Theo ông Tuyên, trên cương vị trụ trì chùa Tiêu Sơn, ni trưởng đã dành nhiều tâm huyết chăm lo đời sống tâm linh cho nhân dân và phật tử địa phương; tích cực vận động tăng ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội...

Ni trưởng Thích Đàm Chính, đạo hiệu Viên Thông, tên thật là Lê Thị Chính, sinh năm 1928, tại Hà Nội. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần tín tam bảo, từ nhỏ ni trưởng đã sớm bén duyên với phật pháp khi thường theo bà và mẹ đi lễ chùa.

Năm 16 tuổi (1943), ni trưởng chính thức xuất gia, trở thành đệ tử của sư tổ Thích Đàm Nhiệm tại chùa Kim Thành (thôn Bạc, xã Phụng Công, H.Văn Giang cũ, tỉnh Hưng Yên). Từ đó, ni trưởng bắt đầu con đường tu học, sống đời giản dị, chuyên tâm rèn luyện đạo hạnh và phụng sự nhà chùa.

Sau khi xuất gia, ni trưởng luôn chăm chỉ tu học và cố gắng tiến bộ mỗi ngày. Để có tiền sinh hoạt và phục vụ việc tu hành, ni trưởng tích cực lao động, làm ruộng và phụ giúp công việc ở chùa. Ni trưởng còn thường đến nhiều chùa ở Hà Nội và Bắc Ninh để làm công quả như in kinh sách, giúp việc chùa và hỗ trợ các công việc phật sự.

Từ năm 1967, ni trưởng đảm nhận vai trò trụ trì chùa Thiên Tâm (chùa Tiêu, Bắc Ninh), nơi gắn bó phần lớn cuộc đời hành đạo. Tại đây, ni trưởng vừa lo việc hương khói, vừa tu bổ chùa, vừa hướng dẫn phật tử và đào tạo nhiều thế hệ đệ tử.

Trong nhiều thập kỷ, ni trưởng giữ nhiều vai trò quan trọng trong Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh như tham gia Ban Trị sự nhiều khóa, đặc biệt từng làm Đường chủ hạ trường ni giới chùa Tiêu Sơn trong 10 năm (2009 - 2019).

Những năm cuối đời, ni trưởng tuổi cao sức yếu, giao lại việc chùa cho đệ tử, chuyên tâm niệm phật. Ni trưởng viên tịch lúc 6 giờ 50 ngày 18.5, tại chùa Tiêu Sơn, trụ thế 99 năm, hạ lạp 79 năm.

Chùa Tiêu Sơn (hay còn gọi là chùa Tiêu, Thiên Tâm tự) là ngôi chùa nổi tiếng gắn liền với Thiền sư Vạn Hạnh - vị quốc sư đã nuôi dạy và dìu dắt vua Lý Công Uẩn trước khi lập nên triều đại nhà Lý. Theo UBND P.Tam Sơn, chùa Tiêu hiện nay gồm các tòa: tam bảo, nhà tổ, nhà khách, gác chuông và các công trình phụ trợ. Chùa vừa mang nét cổ kính, vừa có những điểm cách tân qua những lần tu sửa. Vì vậy, không chỉ có vị thế cảnh quan rất đặc sắc, chùa còn là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa tâm linh cũng như truyền thống văn hóa và lịch sử. Đặc biệt, chùa Tiêu còn bảo lưu được 14 tháp rêu phong, cổ kính của các vị sư nổi tiếng từng trụ trì ở đây. Với bề dày giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh, chùa Tiêu đã được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia ngày 25.1.1991.



