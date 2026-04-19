Văn hóa

Lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục

Đình Huy
Đình Huy
19/04/2026 13:52 GMT+7

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), sáng nay 19.4.

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long- Ảnh 1.

Sáng 19.4, tức 3.3 âm lịch năm Bính Ngọ, lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được cử hành tại chùa Thánh Long

ẢNH: GHPGVN

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long- Ảnh 2.

Chứng minh và hộ niệm buổi lễ có Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; hòa thượng Thích Thanh Hiện, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên; đại diện chính quyền địa phương, tăng ni, phật tử trên địa bàn...

ẢNH: HÙNG ANH

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long- Ảnh 3.

Sau khi cung kính đón chư tôn đức tăng ni đến tham dự, đại đức Thích Thanh Quang, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên thay mặt cho môn đồ, người thân và gia quyến, đã trình bày lời thỉnh cầu

ẢNH: HÙNG ANH

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long- Ảnh 6.

Môn đồ và gia quyến đã cung kính di chuyển nhục thân Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục từ nơi tu hành về giác linh đường để thực hiện nghi lễ nhập kim quan theo nghi thức phật giáo

ẢNH: HÙNG ANH

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long- Ảnh 7.

Nhục thân Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục từ nơi tu hành về giác linh đường

ẢNH: HÙNG ANH

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long- Ảnh 9.

Đoàn đại biểu Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn đến viếng

ẢNH: HÙNG ANH

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long- Ảnh 10.

Phật tử xúc động trong buổi lễ

ẢNH: HÙNG ANH

Theo cáo phó của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Viện chủ chùa Thánh Long (P.Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), trụ trì chùa Đoài Lâm (xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

 Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục xuất gia vào năm 1939. Từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình cũ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1992 - 2012). 

Ông được suy tôn vào ngôi vị Phó pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Ông đã viên tịch lúc 2 giờ 30, ngày 16.4.2026 (tức ngày 29.2 âm lịch năm Bính Ngọ) tại chùa Đoài Lâm, hưởng thọ 100 tuổi, hạ lạp 70 năm.

Lễ viếng Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục sẽ diễn ra từ 10 giờ 30 ngày 19.4 đến hết ngày 20.4. Lễ truy điệu được cử hành lúc 8 giờ ngày 21.4.2026, sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đoài Lâm, thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ở tuổi 100

