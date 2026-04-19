Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), sáng nay 19.4.
Theo cáo phó của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Viện chủ chùa Thánh Long (P.Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), trụ trì chùa Đoài Lâm (xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).
Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục xuất gia vào năm 1939. Từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình cũ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1992 - 2012).
Ông được suy tôn vào ngôi vị Phó pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).
Ông đã viên tịch lúc 2 giờ 30, ngày 16.4.2026 (tức ngày 29.2 âm lịch năm Bính Ngọ) tại chùa Đoài Lâm, hưởng thọ 100 tuổi, hạ lạp 70 năm.
Lễ viếng Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục sẽ diễn ra từ 10 giờ 30 ngày 19.4 đến hết ngày 20.4. Lễ truy điệu được cử hành lúc 8 giờ ngày 21.4.2026, sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đoài Lâm, thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.
