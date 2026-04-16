Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ở tuổi 100

Thông tin từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Viện chủ chùa Thánh Long, (P.Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), trụ trì chùa Đoài Lâm (xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) đã viên tịch lúc 2 giờ 30, ngày 16.4.2026 (tức ngày 29.2 năm Bính Ngọ) tại chùa Đoài Lâm, hưởng thọ 100 tuổi.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục ẢNH: GIACNGO.VN

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục xuất gia vào năm 1939. Từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình cũ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1992 - 2012). Ông được suy tôn vào ngôi vị Phó pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục được biết đến là biểu tượng của đạo hạnh và sự gắn kết đạo đời, có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật giáo tại tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông có nếp sống thanh cao, giản dị, luôn nêu cao tinh thần tu học, là bậc thầy khả kính cho các tăng ni, phật tử. Mặc dù tuổi cao nhưng Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục luôn là tấm gương, đảm nhiệm ngôi đường chủ các trường hạ để tăng ni nương theo tu học.

Ghi nhận những công lao, đóng góp của Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục cho giáo hội, xã hội, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều cơ quan trong tỉnh Thái Bình cũ đã tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc…