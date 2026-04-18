Đông Nhi: Càng tỏa sáng, càng cô độc

Minh Hy
18/04/2026 10:16 GMT+7

Đối với Đông Nhi, đằng sau thành công và hào quang lấp lánh, cô vẫn có những khoảng lặng trầm tư nghĩ về con đường mình đi qua. Chính vì thế, Đông Nhi dành tặng ca khúc 'Mặt trời cô độc' cho những ai từng trải qua cảm xúc trống rỗng giống như mình.

Sau một năm giới thiệu album vol.4 Theater Of Dreams, Đông Nhi trình làng MV Mặt trời cô độc. Đây cũng là bài hát nữ ca sĩ 8X thích nhất trong album vì chất chứa nhiều tâm trạng và nỗi ưu tư của cô về cuộc sống.

Đông Nhi: Càng tỏa sáng, càng cô độc- Ảnh 1.

Đông Nhi cho biết ca khúc Mặt trời cô độc là bài hát mình thích nhất trong album vol.4 Theater Of Dreams

ẢNH: NVCC

'Âm nhạc đẹp nhất khi người nghe nhìn thấy mình trong đó'

Đông Nhi chia sẻ: "Hiện tại, Nhi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc và mình biết ơn vì điều đó mỗi ngày. Nhưng Nhi tin rằng là ai rồi cũng sẽ có những giai đoạn rất khác ở trong cuộc đời. Có những lúc người ta vẫn cười, vẫn ổn, vẫn sống bình thường nhưng ở bên trong là cả một khoảng lặng mà đôi khi họ không biết nói cùng ai. Nhi cũng từng thấy có những mối quan hệ kết thúc không bằng một cuộc cãi nhau nào. Họ chỉ từ từ xa nhau rồi đến một ngày nhìn lại thì không còn bên cạnh nhau nữa. Có những người luôn rực rỡ trong mắt người khác nhưng có ai từng hỏi liệu ánh sáng đó có đang mệt không? Và Nhi nghĩ rằng âm nhạc đẹp nhất khi người nghe nhìn thấy mình trong đó. Đối với Nhi, Mặt trời cô độc không phải là một bài hát ồn ào, cũng không phải là một bài hát dễ nhìn thấy nhất mà là bài hát mà Nhi thương nhất".

Đông Nhi: Càng tỏa sáng, càng cô độc- Ảnh 2.

MV của Đông Nhi quay ở sa mạc

ẢNH: NVCC

Theo Đông Nhi, bài hát này không chỉ nói về một người, mà nói về cảm xúc của rất nhiều người. Những cảm xúc thật dù rất nhỏ nhưng ở lại rất lâu trong lòng. Cô mong rằng khi nghe ca khúc này, khán giả không chỉ nhớ đến điều làm họ đau lòng mà để biết chính những tổn thương đó đã giúp mình trưởng thành hơn.

Hình ảnh trong MV lấy cảm hứng từ lá bài The Sun trong Tarot - biểu tượng của ánh sáng và rực rỡ, nhưng ẩn chứa sự cô độc khi không thể chạm tới. Từ đó, bài hát của Đông Nhi mang đến vấn đề khiến nhiều người trăn trở, đó là càng tỏa sáng, càng cô độc.

MV Mặt trời cô độc của Đông Nhi thực hiện tại sa mạc ở Mỹ, và được dàn dựng bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Thời điểm đó, nữ ca sĩ có chuyến lưu diễn và lên kế hoạch sản xuất dự án này nhưng do không sắp xếp được lịch trình nên Đinh Hà Uyên Thư đã chỉ đạo công việc từ xa, với sự hỗ trợ của ê kíp quay phim tại Mỹ.

Tin liên quan

Gặp sự cố trình diễn, Đông Nhi vẫn 'đốt cháy' sân khấu trước hàng ngàn khán giả

Gặp sự cố trình diễn, Đông Nhi vẫn 'đốt cháy' sân khấu trước hàng ngàn khán giả

Ca sĩ Đông Nhi, B Ray, Captain Boy, nhóm Psychic Fever... đã có những màn trình diễn bùng nổ và mãn nhãn tại đêm nhạc Japan Vietnam Music Show, trong khuôn khổ lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11, thu hút hàng ngàn khán giả tham gia.

Khám phá thêm chủ đề

Đông Nhi mặt trời cô độc Đông Nhi ra mắt MV mới Theater Of Dreams Ca sĩ Đông Nhi
