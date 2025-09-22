Đóng phạt giao thông qua QR code: Văn minh, tiện lợi

Như PV Thanh Niên đã ghi nhận thực tế chiều 18.9 vừa qua, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập chốt xử lý vi phạm giao thông tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm (H.Hóc Môn cũ). Nhiều trường hợp vi phạm giao thông đã bị xử lý và nộp phạt ngay tại chỗ thông qua hình thức quét mã QR; đa số người đóng phạt đều đồng tình với phương cách này.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, hình thức nộp phạt tại chỗ bằng quét mã QR đã được triển khai tại tất cả các đội, trạm CSGT trên địa bàn TP. Hình thức này áp dụng cho các lỗi vi phạm có mức phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1 triệu đồng đối với tổ chức, không áp dụng cho các trường hợp có hình thức phạt bổ sung.

Việc nộp phạt qua quét mã QR diễn ra nhanh chóng và minh bạch Ảnh: Trần Kha

Khi tuần tra, CSGT mang theo mã QR. Nếu lỗi vi phạm thuộc mức phạt nói trên, CSGT sẽ ra quyết định xử phạt hành chính theo thủ tục không lập biên bản. Người vi phạm quét mã QR, chuyển tiền vào tài khoản của Công an TP.HCM, sau đó nhận biên lai với số tiền đúng bằng khoản đã nộp. Theo hướng dẫn của CSGT, việc nộp phạt vi phạm giao thông qua quét mã QR diễn ra nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật. Hình thức này giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, tạo sự thuận tiện và tăng niềm tin vào quy trình xử lý vi phạm.

Thay đổi lớn

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ đồng tình, ủng hộ vì tính tiện lợi và hiện đại của phương thức nộp phạt mới. "Phải nói là quá tuyệt vời! Đây là bước tiến dài trong cải cách thủ tục hành chính. Người dân chỉ mong những thủ tục rườm rà được đơn giản hóa như thế này", BĐ Nguyễn Đại ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Văn Tuấn cho rằng đây là sự thay đổi lớn, một cách làm rất văn minh. "Trước đây, nhiều khi bận việc, tôi phải xin nghỉ làm để đi đóng phạt. Với cách làm mới này, tôi có thể xử lý mọi thứ nhanh chóng hơn, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, và cả chi phí đi lại. Rất mong cách làm này sẽ được nhân rộng", BĐ này ý kiến thêm.

Còn BĐ Vũ Trần viết: "Việc TP.HCM triển khai đóng phạt qua mã QR code là bước đi đột phá. Nó không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược về một thành phố thông minh".

"Việc đóng phạt qua QR code cho thấy sự tôn trọng của chính quyền đối với thời gian và công sức của người dân. Điều này củng cố thêm niềm tin của người dân vào bộ máy quản lý nhà nước", BĐ Tố Nga bình luận.

Cần nhân rộng ra cả nước

Với hình thức nộp phạt văn minh, tiện lợi như vậy, nhiều ý kiến mong sẽ được triển khai trên toàn quốc. "Tôi đã từng chứng kiến cảnh xếp hàng dài để đóng phạt, rất mất thời gian. Giờ đây, chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại là xong, thật sự rất tiện lợi và hiệu quả. Nếu việc này được thực hiện đồng bộ, chắc chắn sẽ giảm tải đáng kể cho các cơ quan chức năng. Cả người dân và nhà nước đều được hưởng lợi. Vì vậy, nên sớm nhân rộng ra cả nước", BĐ Việt Anh góp ý.

Tương tự, BĐ Nam Phạm mong rằng việc nộp phạt qua QR code sẽ được nhân rộng. "Đây là mô hình cần được lan tỏa để phục vụ người dân trên cả nước", BĐ này ý kiến thêm.

"Mong rằng một ngày không xa hình thức này được triển khai trên toàn quốc, để người dân khi vi phạm lỗi giao thông ở một tỉnh nào đó không cần phải tới tận nơi đóng phạt mà có thể ngồi nhà nộp phạt qua mã QR", BĐ Xuân Lộc bày tỏ.

"Việc đóng phạt qua QR code là minh chứng cho thấy quyết tâm của TP.HCM trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Mong sao tất cả các khoản phạt bằng tiền đều có thể đóng được qua mã QR để tiện lợi cho người dân", BĐ Việt Hải viết.