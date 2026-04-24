Đóng tab trình duyệt mỗi ngày có thực sự cần thiết?

Nhiều người dùng internet thường xuyên mở hàng chục tab trang web trên trình duyệt, từ những tab đã lưu lại từ nhiều ngày trước cho đến các trang liên quan đến công việc hay kế hoạch du lịch. Trong trường hợp này, không ít người có câu hỏi: "Nên đóng những tab đó trong trình duyệt vào cuối ngày hay để chúng tiếp tục mở vào ngày hôm sau?".

Người dùng máy tính xách tay nhạy cảm với số tab trên trình duyệt hơn so với máy tính để bàn ẢNH: ANDROID CENTRAL

Nhìn chung, không có câu trả lời duy nhất cho vấn đề này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại máy tính sử dụng và thói quen cá nhân. Các thiết bị mới thường có hiệu suất tốt hơn, trong khi các trình duyệt hiện đại đã được cải tiến để giảm thiểu việc tiêu tốn tài nguyên. Đối với người dùng máy tính xách tay, việc quản lý ứng dụng và thời lượng pin trở nên quan trọng hơn so với người dùng máy tính để bàn. Đối với những người sử dụng thiết bị di động, việc mở nhiều tab cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Trình duyệt web ngày càng quản lý tab tốt hơn

Theo các nghiên cứu, người dùng thường lo lắng về việc trình duyệt tiêu tốn quá nhiều RAM và làm hao pin. Tuy nhiên, các trình duyệt hiện đại đã triển khai nhiều biện pháp để giảm mức sử dụng tài nguyên. Ví dụ, Microsoft Edge đã giới thiệu khả năng ngủ đông các tab không hoạt động nhằm tiết kiệm bộ nhớ và năng lượng. Google cũng cải thiện hiệu suất của Chrome, cho phép tiết kiệm tới 40% bộ nhớ.

Mặc dù công nghệ đã giúp giảm thiểu tác động của việc mở nhiều tab, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Một nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) cho thấy người dùng thường cảm thấy áp lực khi số lượng tab mở tăng lên, nhưng cũng lo sợ mất quyền truy cập vào thông tin quan trọng. Các tab có thể giúp người dùng nhớ các nhiệm vụ chưa hoàn thành và dễ dàng quay lại các trang web thường xuyên truy cập.

Tóm lại, việc để các tab mở hay đóng lại vào cuối ngày phụ thuộc vào thói quen và cảm xúc của từng người dùng. Nếu cảm thấy thoải mái với việc giữ nhiều tab mở, không có lý do gì để đóng chúng. Ngược lại, nếu cảm thấy quá tải, việc đóng bớt các tab không sử dụng có thể giúp người dùng tập trung hơn.