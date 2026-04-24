Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Đóng tab trình duyệt mỗi ngày có thực sự cần thiết?

Kiến Văn
24/04/2026 07:06 GMT+7

Việc mở nhiều tab trên trình duyệt không còn là điều hiếm gặp hiện nay, đặc biệt đối với người dùng máy tính.

Nhiều người dùng internet thường xuyên mở hàng chục tab trang web trên trình duyệt, từ những tab đã lưu lại từ nhiều ngày trước cho đến các trang liên quan đến công việc hay kế hoạch du lịch. Trong trường hợp này, không ít người có câu hỏi: "Nên đóng những tab đó trong trình duyệt vào cuối ngày hay để chúng tiếp tục mở vào ngày hôm sau?".

Người dùng máy tính xách tay nhạy cảm với số tab trên trình duyệt hơn so với máy tính để bàn

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Nhìn chung, không có câu trả lời duy nhất cho vấn đề này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại máy tính sử dụng và thói quen cá nhân. Các thiết bị mới thường có hiệu suất tốt hơn, trong khi các trình duyệt hiện đại đã được cải tiến để giảm thiểu việc tiêu tốn tài nguyên. Đối với người dùng máy tính xách tay, việc quản lý ứng dụng và thời lượng pin trở nên quan trọng hơn so với người dùng máy tính để bàn. Đối với những người sử dụng thiết bị di động, việc mở nhiều tab cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Trình duyệt web ngày càng quản lý tab tốt hơn

Theo các nghiên cứu, người dùng thường lo lắng về việc trình duyệt tiêu tốn quá nhiều RAM và làm hao pin. Tuy nhiên, các trình duyệt hiện đại đã triển khai nhiều biện pháp để giảm mức sử dụng tài nguyên. Ví dụ, Microsoft Edge đã giới thiệu khả năng ngủ đông các tab không hoạt động nhằm tiết kiệm bộ nhớ và năng lượng. Google cũng cải thiện hiệu suất của Chrome, cho phép tiết kiệm tới 40% bộ nhớ.

Mặc dù công nghệ đã giúp giảm thiểu tác động của việc mở nhiều tab, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Một nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) cho thấy người dùng thường cảm thấy áp lực khi số lượng tab mở tăng lên, nhưng cũng lo sợ mất quyền truy cập vào thông tin quan trọng. Các tab có thể giúp người dùng nhớ các nhiệm vụ chưa hoàn thành và dễ dàng quay lại các trang web thường xuyên truy cập.

Tóm lại, việc để các tab mở hay đóng lại vào cuối ngày phụ thuộc vào thói quen và cảm xúc của từng người dùng. Nếu cảm thấy thoải mái với việc giữ nhiều tab mở, không có lý do gì để đóng chúng. Ngược lại, nếu cảm thấy quá tải, việc đóng bớt các tab không sử dụng có thể giúp người dùng tập trung hơn.

Tin liên quan

Trình duyệt web ít 'ngốn' pin laptop nhất hiện nay

Trình duyệt web ít 'ngốn' pin laptop nhất hiện nay

Trình duyệt web được lựa chọn hàng đầu để tiết kiệm pin laptop nhất hiện nay là gì?

Khám phá thêm chủ đề

trình duyệt trang web máy tính xách tay Máy tính để bàn Phần mềm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận