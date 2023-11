Động thái của Brad Pitt sau tin 'bị Pax Thiên chỉ trích'

Brad Pitt được cho là không muốn lên tiếng về thông tin "bị Pax Thiên chỉ trích" WIREIMAGE, GETTY

Theo PageSix hôm 22.11, nguồn tin thân cận với Brad Pitt tiết lộ tài tử không có phản hồi về thông tin bị con trai Pax Thiên chỉ trích. "Thật không may là mọi người vẫn tiếp tục cố gắng lôi kéo trẻ em vào mọi việc. Đã 7 năm kể từ khi Brad Pitt - Angelina Jolie chia tay và thật đáng tiếc khi mọi người vẫn moi móc những chuyện xa xưa một cách không cần thiết và không nghĩ đến tác động của điều đó đối với cả gia đình họ", người này chia sẻ với trang tin. Nguồn tin nói thêm rằng tài tử phim Once upon a time in Hollywood chưa từng lên các phương tiện truyền thông đề cập thông tin về các con liên quan đến vụ ly hôn giữa mình và Angelina Jolie hay cuộc chiến giành quyền nuôi con căng thẳng của họ. Và ông bố 6 con được cho là sẽ tiếp tục giữ im lặng về vấn đề đó và chỉ quan tâm đến sự thật.

Bên cạnh đó, The Sun tiết lộ rằng một thành viên trong nhóm bạn thân của Brad Pitt đã nói với trang tin: "Brad tôn trọng tất cả các con của mình và thật buồn khi thấy vấn đề này bị đẩy lên. Thật khó chịu khi thấy Brad bị miêu tả là một kẻ xấu nào đó trong khi sự thật lại khác xa như thế. Cậu ấy chọn cách im lặng và hành động đó nói lên nhiều điều".

Trong khi thông tin liên quan đến mối quan hệ của Pax Thiên với Brad Pitt cũng như góc khuất của gia đình Jolie - Pitt đang khiến dư luận bàn tán xôn xao, cả tài tử 60 tuổi lẫn vợ cũ Angelina Jolie vẫn giữ im lặng.

Pax Thiên thân thiết với Angelina Jolie hơn là Brad Pitt SHUTTERSTOCK

Trước đó một ngày, nhiều trang tin quốc tế rầm rộ đăng tải nội dung một bài viết được cho là của Pax Thiên đăng trên trang cá nhân vào dịp Ngày của cha 2020. Quý tử nhà Jolie - Pitt gọi cha nuôi bằng những tính từ khó nghe và chỉ trích Pitt là kẻ tồi tệ, chẳng bao giờ quan tâm hay đồng cảm với các con mà khiến họ run rẩy vì sợ hãi mỗi khi cha có mặt. Cậu cũng nhấn mạnh tài tử phim Fight Club không bao giờ hiểu được những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho gia đình vì ông bố này "không có khả năng hiểu được điều đó". Pax tiếp tục: "Cha đã biến cuộc sống của những người thân thương nhất đối với con trở thành địa ngục. Cha có thể tự kể cho bản thân và cả thế giới bất kỳ điều gì cha muốn, nhưng sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng vào một ngày nào đó".

Nguồn tin của Daily Mail cho biết tài khoản chứa bài đăng kể trên được Pax Thiên sử dụng để kết nối với bạn bè, chủ yếu là bạn học ở trường và không bao giờ chia sẻ nhiều về cha mẹ mình.

Chàng trai gốc Việt thường xuyên đồng hành cùng Angelina Jolie trong những khoảnh khắc đời thường GC IMAGES

Trước những lời chỉ trích được cho là của Pax Thiên, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con đã bị đặt dấu chấm hỏi vào tuần trước khi Zahara (con gái nuôi của tài tử phim Bullet train và vợ cũ) xuất hiện tại một sự kiện ở trường đại học và giới thiệu mình là Zahara Marley Jolie, không còn giữ chữ "Pitt" (họ cha) trong tên.

Trở lại vào năm 2021, Us Weekly từng đưa tin rằng Maddox - con nuôi gốc Campuchia đồng thời là con cả của cặp Brangelina, cũng không muốn tên của mình chứa họ Pitt mà chỉ dùng họ Jolie (họ mẹ). Một nguồn tin khi ấy tiết lộ: "Maddox muốn đổi họ của mình thành Jolie một cách hợp pháp, điều mà Angelina cho biết cô không ủng hộ".

Cũng từng có tin đồn rằng Pax Thiên và anh trai Maddox từ lâu đã bất hòa với bố, chỉ thân thiết với mẹ. Thậm chí, có nguồn tin tiết lộ rằng sau ly hôn, minh tinh phim Maleficent từng làm cầu nối để chồng cũ có thể hàn gắn với hai con trai lớn.