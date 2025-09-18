Động thái của BTC về ồn ào hậu chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Trước nhiều ý kiến cho rằng kết quả cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 thiếu sự minh bạch, thậm chí xuất hiện tin đồn được cho là ban tổ chức (BTC) "mua bán giải", gây hoài nghi về kết quả chung cuộc trong dư luận, ông Hoàng Nhật Nam - Trưởng BTC đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi Ảnh: BTC

Ông Nam bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và nỗ lực mà các thí sinh dành cho sân chơi này, đồng thời khẳng định ban giám khảo đã ghi nhận toàn bộ hành trình của 35 thí sinh. Ông cũng thừa nhận mùa giải vừa qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc, niềm hạnh phúc của người chiến thắng xen lẫn những giọt nước mắt và sự tiếc nuối của những thí sinh phải dừng chân.

Theo trưởng BTC, nếu kết quả chưa thực sự như mong đợi thì cũng không nên trách cuộc thi hay BTC, bởi hành trình phía trước của các thí sinh vẫn còn dài và nhiều cơ hội đang chờ đón. Ông mong muốn tất cả khép lại chặng đường này trong tâm thế rộng mở và tích cực.

"Ban tổ chức, ban giám khảo và ê kíp đều rất yêu thương, trân trọng và ghi nhận nỗ lực của tất cả các em. Mỗi thí sinh đều có khát khao, đam mê và câu chuyện riêng khiến chúng tôi xúc động. Dù có người được vinh danh, có người phải dừng lại, nhưng chặng đường cuộc đời vẫn còn dài. Hãy coi đây là một trải nghiệm để trưởng thành, để trở lại mạnh mẽ hơn", ông Nam chia sẻ. Ông cũng nhắc lại trường hợp của tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, người từng dừng chân ở Top 15 mùa trước như minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực. Theo ông, thất bại ở một cuộc thi không đồng nghĩa với thất bại trên con đường sự nghiệp.

Trước đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng Ban giám khảo cũng nhận định rằng kết quả chung cuộc đến từ sự đồng thuận của hội đồng ban giám khảo và đánh giá kết quả chiến thắng dựa trên cả quá trình mà thí sinh thể hiện nên vì thế không có bất kỳ sự ưu ái cho ai. Về kết quả chung cuộc, trưởng ban giám khảo cho biết thêm: "Ý Nhi là một thí sinh rất bản lĩnh và hài hòa ở nhiều yếu tố. Thực tế, khi đã vào Top 5 thì các thí sinh đều có sắc đẹp ngang nhau, sự khác biệt nằm ở góc nhìn và đánh giá của từng người. Với Yến Nhi, em hội tụ sự bản lĩnh và kiến thức. Chỉ còn hai tuần nữa để bước vào Miss Grand International, tôi tin Yến Nhi đủ khả năng và sự tự tin để đại diện Việt Nam".

Dư luận bủa vây hậu chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Bên cạnh kết quả chung cuộc, nhiều fan sắc đẹp bày tỏ sự thất vọng khi đêm chung kết năm nay không có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như những mùa trước. Trả lời vấn đề này, phía BTC lý giải rằng toàn bộ các tiết mục trong chương trình đều do ca sĩ, hoa hậu và á hậu trưởng thành từ những cuộc thi do Sen Vàng tổ chức đảm nhận. Mở màn là phần đồng diễn của Ari Quế Anh cùng 35 thí sinh trên nền ca khúc Cheri Cheri Lady. Á hậu, ca sĩ Hellen Thu Hiền thể hiện ca khúc Chờ một tiếng yêu trong phần thi bikini.

Đến phần dạ hội, Á hậu, ca sĩ Hera Ngọc Hằng kết hợp cùng kiện tướng dancesport Huỳnh Huy với tiết mục Sway. Đặc biệt, thí sinh Ngô Thái Ngân gây chú ý với trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh cùng sự hỗ trợ của NSƯT Võ Minh Lâm và Tống Yến Nhi. BTC khẳng định: "Dù thiếu vắng nghệ sĩ hạng A, chương trình vẫn giữ được sức hút nhờ sự trưởng thành và bản lĩnh sân khấu của các hoa hậu, á hậu từng bước ra từ chính các cuộc thi sắc đẹp của Sen Vàng".

Chi tiết "lồng chim" trên sân khấu gây tranh cãi Ảnh: BTC

Song song đó, trước đêm chung kết cuộc thi cũng vấp nhiều tranh cãi khi dựng sân khấu trên bãi giữ xe của khách sạn (đơn vị đăng cai tổ chức), giải thích vấn đề này, phía này cũng cho rằng đây là khuôn viên của khách sạn không phải bãi giữ xe như nhiều thông tin được đăng tải. Song đến khi cuộc thi kết thúc, nhiều sự bàn tán về khâu tổ chức vẫn chưa dừng lại. Một số khán giả cho rằng thiết kế sân khấu sơ sài và kém chất lượng so với nhiều mùa giải trước. Đặc biệt là chi tiết bốn "lồng chim" được đánh giá là chưa phát huy hiệu quả, trở thành chi tiết "thừa" trên sân khấu. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng, ê kíp có ý đồ nghệ thuật nhưng chưa khai thác sâu dẫn đến phần thiết kế "lồng chim" bị thô và kém mỹ quan.

Nói về điều này, BTC khẳng định đã đầu tư kỹ lưỡng và lựa chọn tổ chức ngoài trời, dù phải đối diện rủi ro thời tiết tại TP.HCM những ngày mưa lớn. "Ngay trong đêm tổng duyệt, chúng tôi huy động hàng trăm nhân sự lắp đặt thêm sàn tam cấp để khán giả quan sát thuận lợi, đồng thời bổ sung bốn "lồng chim". Việc thi công xuyên đêm cho thấy sự quyết liệt để mang lại sân khấu hoành tráng và hình ảnh đẹp nhất cho thí sinh", phía này cho hay. Trước đó, phía BTC cũng thừa nhận do nhiều sự cố không mong muốn xảy ra nên đang có vấn đề về mặt tài chính vì thế nhiều khâu chuẩn bị chưa thật sự chu toàn.

Trước dư luận bủa vây, BTC khẳng định Miss Grand Vietnam 2025 vẫn giữ được tinh thần chỉn chu, chuyên nghiệp. "Trong bối cảnh nhiều cuộc thi nhan sắc gặp khó về đầu tư, Miss Grand Vietnam 2025 cho thấy Sen Vàng vẫn đủ năng lực tổ chức sự kiện quy mô quốc gia", BTC nhấn mạnh.