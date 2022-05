Động thái của con gái Johnny Depp giữa lúc cha ruột kiện tụng căng thẳng

Trong bài đăng Instagram mới nhất, Lily-Rose Depp khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 23. Cô diện áo hai dây cùng dải băng in dòng chữ Birthday Princess (tạm dịch: sinh nhật công chúa) và mỉm cười trước ống kính. Bên dưới bài viết, bạn bè, người hâm mộ gửi vô vàn lời chúc tốt đẹp đến ái nữ của Johnny Depp - Vanessa Paradis. Động thái của nữ diễn viên phim The King nhận được sự chú ý giữa lúc cha ruột đang chờ đợi phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ kiện với Amber Heard.

Theo People, Lily-Rose Depp đón tuổi 23 hôm 27.5 vừa qua. Đây cũng là ngày phiên xử cuối giữa Johnny Depp và Amber Heard khép lại và bồi thẩm đoàn bắt đầu nghị án trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Thời gian cha ruột đối đầu nảy lửa với Heard tại tòa án Fairfax, Virginia (Mỹ), Lily-Rose khiến nhiều người thắc mắc thậm chí bị dân mạng liên tục “réo tên” vì không công khai lên tiếng ủng hộ Depp. Trước phản ứng của đám đông, nữ diễn viên vẫn giữ im lặng.

Lily-Rose Depp vốn có mối quan hệ gắn bó với Johnny Depp dù cha mẹ từ lâu đã không còn bên nhau. Trong quá khứ, khi tài tử phim The Tourist bị Amber Heard tố có hành vi bạo lực với cô, Lily-Rose từng lên tiếng bênh vực cha ruột: “Bố tôi là người ngọt ngào, đáng yêu nhất mà tôi biết, ông ấy vẫn luôn là một người cha tuyệt vời của tôi và em trai. Tất cả những người quen biết cũng sẽ đều nói về ông ấy như vậy”.





Trong các phiên tòa vừa qua, Johnny Depp cũng nhiều lần nhắc đến hai con, đặc biệt là Lily-Rose Depp. Trước tòa, nam diễn viên 6X từng chia sẻ rằng con gái lớn đã không tham dự đám cưới của anh và Amber Heard diễn ra hồi tháng 2.2015 ở Bahamas. Tài tử lừng danh tiết lộ: “Con gái tôi là Lily-Rose đã không tham dự hôn lễ. Con bé và Heard không có mối quan hệ tốt đẹp vì một số lý do”. Depp cũng tố vợ cũ thích kiểm soát, luôn đòi hỏi anh phải luôn bên cạnh, gián tiếp tách mình khỏi hai con.

Ngôi sao đình đám Hollywood từng nhấn mạnh bản thân đâm đơn kiện người đẹp phim Aquaman với mục tiêu phơi bày sự thật đồng thời hi vọng xóa sạch những cáo buộc mà Heard đưa ra để chống lại mình. "Kể từ khi tôi biết rằng sự thật về vấn đề này không hề được công khai, tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải đứng lên không chỉ cho bản thân mà còn vì hai con của tôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Lily-Rose Depp sinh năm 1999, cô là con gái lớn của Johnny Depp và Vanessa Paradis. Có cha mẹ là những ngôi sao nổi tiếng lại sở hữu vẻ đẹp lạ pha trộn giữa hai dòng máu Pháp - Mỹ, người đẹp ngay từ nhỏ đã nhận được sự chú ý của truyền thông, công chúng đồng thời được nhiều thương hiệu lớn săn đón và sớm trở thành người mẫu. Bên cạnh đó, Lily-Rose còn là một diễn viên triển vọng khi góp mặt trong hàng loạt tác phẩm: Yoga Hosers, The Dancer, The King, Silent Night, Wolf… Cô hiện đang thực hiện loạt phim The Idol do The Weeknd sản xuất và đóng chính.