Dàn bạn gái cũ liên tục công khai bênh vực Johnny Depp

Ồn ào giữa Johnny Depp với Amber Heard đã bắt đầu từ năm 2016 với việc nữ diễn viên trẻ đệ đơn ly hôn, tố tài tử 59 tuổi có hành vi bạo lực. Hiện cả hai đang trải qua cuộc chiến pháp lý căng thẳng tại tòa án Fairfax, Virginia (Mỹ) với việc Depp kiện vợ cũ tội phỉ báng và đòi 50 triệu USD trong khi Heard đâm đơn kiện tương tự, yêu cầu bồi thường 100 triệu USD. Suốt 6 năm qua, cùng với sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ, ngôi sao loạt phim Cướp biển vùng Caribbean còn được dàn bạn gái cũ Kate Moss, Winona Ryder, Vanessa Paradis… thay nhau lên tiếng bênh vực.

Kate Moss

Trong phiên xử hồi đầu tháng 5.2022, Amber Heard có đề cập trước tòa chuyện Kate Moss từng bị Johnny Depp đẩy xuống cầu thang khi bộ đôi hẹn hò vào thập niên 1990. Không lâu sau, Moss đã đứng ra làm chứng trong phiên tòa hôm 25.5 (giờ địa phương). Siêu mẫu 48 tuổi kể cô từng hẹn hò nam diễn viên phim Ed Wood từ năm 1994 đến 1998. Sự việc được Amber nhắc đến liên quan đến chuyến nghỉ dưỡng của Johnny Depp và Kate Moss ở Jamaica. Người đẹp Anh chia sẻ: “Khi đó chúng tôi đang rời khỏi phòng, Johnny đã đi ra trước tôi. Vì có một cơn mưa lớn nên khi tôi ra ngoài, tôi bị trượt ngã xuống cầu thang và chấn thương lưng. Tôi hét lên vì không biết chuyện gì xảy ra với mình và bản thân đang rất đau. Anh ấy nhanh chóng chạy đến giúp tôi, bế tôi về phòng và chăm sóc y tế”. Chân dài đình đám một thời khẳng định: “Anh ấy không bao giờ đẩy tôi, đá tôi hay ném tôi xuống bất kỳ cầu thang nào”.

Lời khai của Kate Moss nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn dư luận. Trong khi làn sóng ủng hộ Johnny Depp tiếp tục dâng cao, Amber Heard bỗng biến thành kẻ dối trá, bị chỉ trích dữ dội.

Sherilyn Fenn

Johnny Depp hẹn hò với Sherilyn Fenn từ năm 1985 và chia tay sau hơn 3 năm yêu. Dù họ không thể gắn bó dài lâu song tài tử phim Fantastic Beasts vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người cũ. Minh tinh 6X từng chia sẻ với Big Issue hồi 2017: “Anh ấy rất ngọt ngào và là mối tình đầu của tôi… Tôi biết anh ấy như một con người chứ không phải một ngôi sao điện ảnh”.

Giữa lúc Depp đang vướng kiện tụng với vợ cũ, Sherilyn Fenn công khai đứng về phía nam diễn viên. Hồi đầu tháng 5.2022, minh tinh kỳ cựu chia sẻ bức ảnh cũ chụp cùng mối tình đầu và tuyên bố: “Khi tôi thật lòng yêu ai đó, tôi sẽ trân trọng tình cảm ấy suốt cả đời. Và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Johnny Depp - tình yêu đầu tiên của tôi vào năm 19 tuổi. Tôi không gặp nhiều tình yêu trong đời và luôn trân trọng những kỷ niệm giữa cả hai. Tôi không quan tâm đến những định kiến về anh ấy mà sẽ phớt lờ chúng”. Cùng với dòng trạng thái này, nữ diễn viên đính kèm dòng hashtag: #istandwithJohnny (Tôi đứng về phía Johnny). Sherilyn Fenn cũng theo dõi diễn biến các phiên xử liên quan đến vụ kiện của Amber Heard và Johnny Depp đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với bạn trai cũ thông qua mạng xã hội.

Winona Ryder

Johnny Depp - Winona Ryder đóng chung phim Edward Scissorhands và tài tử điển trai này đã cầu hôn bạn diễn vào năm 1990. Tuy nhiên, mối tình của cặp sao tài sắc này chỉ kéo dài đến năm 1993. Sau chia tay, minh tinh 7X vẫn dành những lời tốt đẹp khi nói về bạn trai cũ. Sau khi cáo buộc của Amber Heard về Johnny Depp lần đầu xuất hiện trên mặt báo, Winona Ryder đã nói với Time hồi tháng 6.2016: “Tôi chỉ có thể chia sẻ từ kinh nghiệm của chính mình và điều này rất khác so với những gì đang được nhắc đến. Anh ấy không bao giờ có hành động bạo lực với tôi, chưa từng lạm dụng tôi dù chỉ là một chút ít. Tôi chỉ biết anh ấy là một chàng trai thực sự tốt, sống tình cảm và luôn bảo vệ những người mà anh ấy yêu thương”.

Không dừng lại ở đó, năm 2020, khi Johnny Depp kiện tờ The Sun (Anh) vì gọi mình là “kẻ đánh vợ”, Winona Ryder đã ra tòa làm chứng. Ngôi sao loạt phim Stranger Things khẳng định cô chưa bao giờ bị Depp ngược đãi trong quãng thời gian họ bên nhau.





Vanessa Paradis

Bông hồng Pháp Vanessa Paradis là người đẹp gắn bó lâu nhất với Johnny Depp. Cặp sao bên nhau 14 năm và có chung hai con trước khi chia tay hồi 2012 - không lâu sau khi nam diễn viên 6X vướng tin đồn hẹn hò Amber Heard. Dù "đường ai nấy đi", họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc hai con. Minh tinh 49 tuổi cũng dành cho tình cũ sự tôn trọng, ủng hộ khi anh bị Heard tố cáo là một kẻ bạo lực gia đình.

Tháng 5.2016, khi Johnny Depp vướng ồn ào với Amber Heard, nữ ca sĩ 7X đã viết trong một bức thư: “Anh ấy là một người nhạy cảm, dễ thương và rất được yêu mến. Tôi tin tưởng bằng cả trái tim mình rằng những cáo buộc được đưa ra gần đây thực sự thái quá”. Trong một tuyên bố dài vào năm 2020, ngôi sao người Pháp tiếp tục công khai bảo vệ người bạn đời từng gắn bó với mình suốt 14 năm: “Tôi đã biết Johnny Depp hơn 25 năm, chúng tôi là bạn đời suốt 14 năm, cùng nhau nuôi dạy 2 con. Suốt những năm đó, Johnny là một người người cha tốt bụng, chu đáo, ân cần và không bạo lực”. Sao phim Kẻ cắp trái tim cũng khẳng định Depp chưa bao giờ hành hung cô.

Dù được nhiều bạn gái cũ bênh vực nhưng không phải bóng hồng nào từng yêu Johnny Depp cũng nhớ về tài tử lừng danh với những ký ức tốt đẹp. Jennifer Grey - sao nữ hẹn hò nam diễn viên tài năng này vào cuối thập niên 1980, đã nhắc về anh với những điều tốt đẹp và cả sự bất ổn. Trong cuốn hồi ký Out of the Corner (2022), minh tinh phim Dirty Dancing miêu tả tình cũ là người đẹp một cách kỳ lạ, tính cách cởi mở, hài hước và ngọt ngào. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng kể Depp là người từng phát điên lên vì ghen tuông và hoang tưởng về những gì Grey đã làm khi anh vắng mặt.

Khi được hỏi về phiên tòa hiện tại giữa Johnny Depp với Amber Heard, Jennifer Grey nói với Extra cách đây ít lâu: “Tôi đã không biết gì về anh ấy trong suốt 30 năm. Tôi không nói chuyện hay gặp anh ấy nữa. Tất cả những thứ này khiến tôi cảm thấy thực sự buồn cho những ai liên quan. Họ đã bị tổn thương và làm tổn thương lẫn nhau. Điều đó thật buồn. Tôi không có ý kiến gì cả, ngoại trừ việc chuyện này khiến tôi cảm thấy đau lòng... Tôi chỉ biết đến anh ấy trong một thời điểm rất khác”.

Trong khi đó, Ellen Barkin là người bạn gái cũ duy nhất của Johnny Depp công khai đứng về phía Amber Heard. Mới đây, minh tinh 68 tuổi vừa ra tòa hỗ trợ người đẹp phim Aquaman. Nữ diễn viên mô tả tình cũ là người ghen tuông, thích kiểm soát và dễ nổi nóng. Depp từng rất tức giận khi phát hiện tôi có một vết xước ở lưng. Anh ta khăng khăng rằng nó đến từ việc tôi quan hệ tình dục với một đàn ông khác”, Barkin khai trước tòa. Trước đó, trong vụ kiện giữa Johnny Depp với The Sun hồi 2020, Ellen Barkin cũng ra tòa làm chứng chống lại tài tử này.