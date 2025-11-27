Động thái của Duy Mạnh sau khi lên tiếng về vụ tiền từ thiện

Nguồn cảm hứng lớn nhất cho Trái tim em đau đến từ một khoảnh khắc đời thường khi Duy Mạnh vô tình đọc được cuốn nhật ký của vợ. Những dòng chia sẻ này khiến nam ca sĩ chọn đối diện lại với chính mình, với những điều từng vô ý làm tổn thương người mình yêu. Sau đó, anh quyết định viết nên một ca khúc như lời tự vấn, như hành trình đi tìm sự bao dung trong tình yêu trưởng thành.

Nữ chính trong MV mới của Duy Mạnh là ai?

Duy Mạnh đầu tư về mặt hình ảnh cho sản phẩm âm nhạc mới ẢNH: NVCC

Nữ chính trong MV không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mà chính là Huyền Cầm - vợ của Duy Mạnh. Sự góp mặt của cô mang đến cho khán giả cảm giác chân thật. Việc cô đồng ý xuất hiện trong dự án cũng giống như một lời khẳng định về sự thấu hiểu đã vượt lên mọi biến cố của hai vợ chồng.

Về âm nhạc, dù định hướng phối khí hiện đại theo tinh thần RnB/Trapsoul, Trái tim em đau vẫn giữ trọn chất ballad tự sự vốn làm nên tên tuổi Duy Mạnh. Không chỉ âm nhạc, phần hình ảnh cũng được đầu tư khi tạo ra hai dòng thời gian song song. Trong đó, có hình ảnh một Duy Mạnh tuổi 70 đọc lại nhật ký của vợ, tạo nên chiều sâu cảm xúc và đặt câu chuyện vào trạng thái "sự thấu hiểu muộn màng".

Duy Mạnh mời vợ đóng chính MV Trái tim em đau ẢNH: NVCC

Trước khi Duy Mạnh khai thác cuốn nhật ký của vợ để viết nên Trái tim em đau, câu chuyện cảm xúc này đã từng được chạm đến ở một góc nhìn khác từ phía con gái nam ca sĩ. Trong một lần vô tình đọc được nhật ký của mẹ, Cầm đã dùng chính những tâm sự thầm kín ấy để sáng tác ca khúc Sorry my honey. Nếu bài hát là tiếng nói của sự thấu hiểu và sẻ chia từ người con dành cho nỗi lòng của mẹ, thì ca khúc lần này lại là lời đối diện trực tiếp của người chồng.

Trước đó, Duy Mạnh từng gây chú ý khi đăng tải bài viết thông báo về số tiền quyên góp từ thiện. Trong bài đăng, nam ca sĩ cũng khẳng định trong thời gian tới, anh sẽ tập trung vào âm nhạc và cho biết thêm: “Vợ mình bảo anh 50 tuổi rồi, cấm lên Facebook nói bậy. Mình sợ bị đuổi ra khỏi nhà”.