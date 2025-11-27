Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Động thái của Duy Mạnh sau khi lên tiếng về vụ tiền từ thiện

Thạch Anh
Thạch Anh
27/11/2025 15:48 GMT+7

Ngày 26.11, Duy Mạnh chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc 'Trái tim em đau'. Ca khúc là màn tự vấn về tình yêu, được chắt lọc từ chính đời sống hôn nhân của nam ca sĩ.

Nguồn cảm hứng lớn nhất cho Trái tim em đau đến từ một khoảnh khắc đời thường khi Duy Mạnh vô tình đọc được cuốn nhật ký của vợ. Những dòng chia sẻ này khiến nam ca sĩ chọn đối diện lại với chính mình, với những điều từng vô ý làm tổn thương người mình yêu. Sau đó, anh quyết định viết nên một ca khúc như lời tự vấn, như hành trình đi tìm sự bao dung trong tình yêu trưởng thành.

Nữ chính trong MV mới của Duy Mạnh là ai?

Duy Mạnh trình làng MV mới sau khi lên tiếng về vụ tiền từ thiện - Ảnh 1.

Duy Mạnh đầu tư về mặt hình ảnh cho sản phẩm âm nhạc mới

ẢNH: NVCC

Nữ chính trong MV không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mà chính là Huyền Cầm - vợ của Duy Mạnh. Sự góp mặt của cô mang đến cho khán giả cảm giác chân thật. Việc cô đồng ý xuất hiện trong dự án cũng giống như một lời khẳng định về sự thấu hiểu đã vượt lên mọi biến cố của hai vợ chồng.

Về âm nhạc, dù định hướng phối khí hiện đại theo tinh thần RnB/Trapsoul, Trái tim em đau vẫn giữ trọn chất ballad tự sự vốn làm nên tên tuổi Duy Mạnh. Không chỉ âm nhạc, phần hình ảnh cũng được đầu tư khi tạo ra hai dòng thời gian song song. Trong đó, có hình ảnh một Duy Mạnh tuổi 70 đọc lại nhật ký của vợ, tạo nên chiều sâu cảm xúc và đặt câu chuyện vào trạng thái "sự thấu hiểu muộn màng".

Duy Mạnh trình làng MV mới sau khi lên tiếng về vụ tiền từ thiện - Ảnh 2.

Duy Mạnh mời vợ đóng chính MV Trái tim em đau

ẢNH: NVCC

Trước khi Duy Mạnh khai thác cuốn nhật ký của vợ để viết nên Trái tim em đau, câu chuyện cảm xúc này đã từng được chạm đến ở một góc nhìn khác từ phía con gái nam ca sĩ. Trong một lần vô tình đọc được nhật ký của mẹ, Cầm đã dùng chính những tâm sự thầm kín ấy để sáng tác ca khúc Sorry my honey. Nếu bài hát là tiếng nói của sự thấu hiểu và sẻ chia từ người con dành cho nỗi lòng của mẹ, thì ca khúc lần này lại là lời đối diện trực tiếp của người chồng.

Trước đó, Duy Mạnh từng gây chú ý khi đăng tải bài viết thông báo về số tiền quyên góp từ thiện. Trong bài đăng, nam ca sĩ cũng khẳng định trong thời gian tới, anh sẽ tập trung vào âm nhạc và cho biết thêm: “Vợ mình bảo anh 50 tuổi rồi, cấm lên Facebook nói bậy. Mình sợ bị đuổi ra khỏi nhà”.

Tin liên quan

Duy Mạnh lên tiếng về số tiền quyên góp từ thiện

Duy Mạnh lên tiếng về số tiền quyên góp từ thiện

Trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh vừa có bài đăng giải thích về số tiền hơn 350 triệu ủng hộ người dân vùng mưa lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Duy Mạnh Ca sĩ Duy Mạnh Trái tim em đau Từ Thiện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận