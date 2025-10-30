Động thái của rapper Pháo sau khi 'Sự nghiệp chướng' bị 'điểm tên'

Theo ghi nhận, hôm 30.10, ca khúc Sự nghiệp chướng của Pháo đã không còn trên kênh YouTube của nữ rapper. Khi truy cập vào đường link được “em xinh” 10X đăng tải trước đó, chúng tôi nhận được dòng thông báo: “Đây là video riêng tư”.

Đây được xem là động thái của Pháo sau vụ việc ca khúc bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhắc đến, nhằm chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô bắt đầu được chú ý khi giành á quân King of rap 2020 Ảnh: FBNV

Động thái của Pháo

Sự nghiệp chướng ra mắt hồi tháng 3.2025, nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Thậm chí, chỉ sau 3 ngày phát hành, bản rap này đã “soán ngôi” Bắc Bling để vươn lên vị trí top 1 thịnh hành.

Thời điểm video này trình làng cũng là lúc vụ ồn ào tình ái của một streamer được cư dân mạng quan tâm. Do đó, nhiều người tò mò liệu rapper sinh năm 2003 có đang “đá xéo” đến lùm xùm tình cảm. Trước khi bị ẩn, Sự nghiệp chướng thu về hàng chục triệu lượt xem, được nhận xét là bản rap “gai góc” hiếm hoi trong sự nghiệp của Pháo.

Trước đó, Sự nghiệp chướng của Pháo cùng với một số bài hát khác như Miền mộng mị (GDucky), CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Chưa bao giờ (DSK), Kẹo (Andree)... bị nhắc tên khi thể hiện ngôn ngữ cẩu thả, không trong sáng, thiếu văn minh.

Trước đó, Jack từng lên tiếng xin lỗi sau vụ trình diễn ca khúc có ca từ được cho là nhạy cảm Ảnh: Chụp màn hình

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 30.10, Sở VH-TT TP.HCM cho biết đối với các trường hợp vi phạm, căn cứ quy định pháp luật, Sở sẽ có các biện pháp kiên quyết xử lý.

“Đồng thời, Sở sẽ lắng nghe ý kiến chuyên gia, phối hợp các tổ chức, đoàn thể để giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh", bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Nghệ thuật chia sẻ.

Không riêng gì Pháo, dân mạng còn phát hiện hàng loạt MV cũ của rapper Binz như They said, Krazy, Thôi anh không chơi đâu, Nguyên team đi vào hết bất ngờ biến mất khỏi kênh YouTube chính thức. Tương tự, Vẽ khói, SS Swag, Chưa từng cheer ly cũng không còn tìm thấy trên kênh của Rhymastic.

Hiện tại, vấn đề "nhạc rác" đang được mọi người quan tâm. Trước những mối nguy đến từ những ca khúc này, nhiều nhạc sĩ, người dân mong cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm để làm gương.