Giải trí Đời nghệ sĩ

Jack xin lỗi, thông báo tạm ngừng biểu diễn

Thạch Anh
Thạch Anh
30/10/2025 10:45 GMT+7

Liên quan đến vụ ồn ào trình diễn bài hát có ca từ nhạy cảm trong một sự kiện, phía ca sĩ Jack vừa lên tiếng xin lỗi, đồng thời thông báo về việc tạm dừng biểu diễn.

Trên Fanpage sở hữu hơn 2,3 triệu lượt theo dõi, giọng ca 9X chia sẻ sau những vụ việc vừa qua, anh và ê kíp đã có thời gian nhìn nhận và chủ động làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hóa. Nam ca sĩ hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo. Do đó, Jack thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới, trong đó có liveshow Trạm dừng chân ngày 1.11 tại Hạ Long. 

“Jack xin gửi lời xin lỗi chân thành đến ban tổ chức liveshow vì sự thay đổi này và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ quý đơn vị, đối tác và khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ”, phía nam ca sĩ viết.

Jack xin lỗi sau ồn ào, thông báo tạm ngừng biểu diễn- Ảnh 1.

Ồn ào ca khúc có ngôn từ thiếu chuẩn mực của Jack khiến dân mạng ngán ngẩm

Ảnh: TL

Theo Jack, quyết định này được anh chủ đích đưa ra với mong muốn có thêm thời gian, cũng như đáp lại góp ý từ các cơ quan ban ngành và quý khán giả. Anh mong nhận được sự cảm thông vì "đây là thời điểm Jack cần bình tĩnh đón nhận, có góc nhìn chỉn chu hơn và xứng đáng hơn với tình cảm của tất cả mọi người”.

Jack làm việc với Sở VH-TT Hà Nội

Phía Jack cho biết thêm chiều 29.10, công ty quản lý đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở VH-TT Hà Nội, thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe góp ý. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận”, phía giọng ca 28 tuổi bày tỏ.

Theo Jack, vụ ồn ào giúp anh hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ. Trong thời gian tới, nam ca sĩ cùng ê kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Cuối bài viết, Jack mong nhận được sự thông cảm, thấu hiểu từ mọi người.

Jack xin lỗi sau ồn ào, thông báo tạm ngừng biểu diễn- Ảnh 2.

Dòng chia sẻ của Jack trên Fanpage

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ của Jack được dân mạng quan tâm. Nhiều người cho rằng đây là bài học đối với giọng ca 9X để anh cần nghiêm túc nhìn nhận lỗi sai trong sự nghiệp nghệ thuật. Song cũng không ít người cho rằng lời xin lỗi là chưa đủ bởi thời gian qua, Jack liên tục vướng phải những ồn ào khiến dân mạng ngán ngẩm.

Một tài khoản bình luận: “Hối lỗi là một chuyện, sống khác đi mới là câu trả lời đáng tin nhất”. Người dùng khác viết: “Cứ ngông cuồng xong bị phát hiện thì xin lỗi, xong rồi lại phạm lỗi”. Người xem khác bày tỏ: “Phải có 1 người trong giới bị như vậy thì những người khác sẽ tự biết khắc chế mình lại, không lại cứ hóng hách chả sợ ai dùng ngôn từ chẳng có gì gọi là có văn hóa. Rồi học sinh còn nhỏ nghe nhạc của mấy người này và học theo”...

Trước đó, trong sự kiện diễn ra tối 16.10, Jack "ngẫu hứng" thể hiện bài hát mới, trong đó có một số ca từ trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội vì bị cho rằng thiếu chuẩn mực. Sở VH-TT Hà Nội khẳng định không bao giờ cấp phép biểu diễn cho một ca khúc chứa những ngôn từ phản cảm và trái với thuần phong mỹ tục. “Trước đó, trong danh sách duyệt của Sở, không hề có ca khúc nào với nội dung ca từ như thế được nhà tổ chức biểu diễn trình Sở để xin cấp phép”, đơn vị này phản hồi.

Tin liên quan

Sở VH-TT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được cấp phép

Sở VH-TT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được cấp phép

Liên quan đến vụ ồn ào bài hát có ca từ phản cảm, phía Jack vừa lên tiếng đính chính. Trong khi đó, Sở VH-TT Hà Nội cho biết trong danh sách ban tổ chức gửi duyệt không có ca khúc đang gây tranh cãi này.

Khám phá thêm chủ đề

Jack ca sĩ Jack ồn ào ca từ nhạy cảm scandal
Bình luận (0)

