Động thái mới của diễn viên Trần Ngọc Vàng

Diễn viên Trần Ngọc Vàng thông báo chính thức bước vào chặng đường hoạt động nghệ thuật độc lập. Kể từ thời điểm này, mọi công việc, định hướng phát triển sự nghiệp và các dự án nghệ thuật của nam diễn viên sẽ được đại diện và quản lý bởi pháp nhân TNV Entertainment. Đơn vị sẽ chính thức đồng hành cùng sao nam 9X trong việc tiếp nhận các đề nghị hợp tác, hoạch định chiến lược và triển khai các dự án mới.

Ngoài diễn xuất, Trần Ngọc Vàng còn ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, Trần Ngọc Vàng cho biết đây là quyết định xuất phát từ mong muốn xây dựng một mô hình hoạt động mới, phù hợp hơn với định hướng phát triển dài hạn của bản thân trong tương lai. Nam diễn viên đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ê kíp quản lý cũ đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu tiên: "Hơn 7 năm là một chặng đường đáng nhớ, và những trải nghiệm trong thời gian qua sẽ luôn là hành trình quý giá đối với tôi”.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Trần Ngọc Vàng trân trọng từng cơ hội và bài học, xem đó là hành trang để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và có trách nhiệm với con đường đã chọn. Đồng thời diễn viên Tử chiến trên không khẳng định sẽ tiếp tục làm nghề bằng sự nghiêm túc, nỗ lực mang đến những vai diễn chỉn chu để đền đáp tình cảm của khán giả.

Chia sẻ thêm về định hướng sắp tới, Trần Ngọc Vàng bày tỏ tinh thần lạc quan và sự háo hức trước những dự án nghệ thuật đang ấp ủ. Nam diễn viên kỳ vọng chặng đường mới sẽ mang lại cho anh không gian để khám phá những khía cạnh diễn xuất đa dạng hơn, sẵn sàng thử thách bản thân ở những hình tượng nhân vật đột phá.

Về kế hoạch trong tương lai, Trần Ngọc Vàng sẵn sàng thử thách bản thân ở những hình tượng nhân vật đột phá Ảnh: NVCC

Anh khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc, không ngừng trau dồi kỹ năng để cống hiến những tác phẩm điện ảnh chất lượng, qua đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ đến cộng đồng người hâm mộ.

Trần Ngọc Vàng trước cột mốc mới trong sự nghiệp

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, từng tốt nghiệp tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sau khi giành quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, với ngoại hình sáng cùng sự nghiêm túc với nghề, anh liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không, Heo năm móng…

Trong sự nghiệp, Trần Ngọc Vàng cũng từng vướng phải những ồn ào. Gần nhất, những phát ngôn của nam diễn viên với đồng nghiệp nữ bất ngờ bị “đào lại”, vấp phải những tranh cãi trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, diễn viên Tử chiến trên không chọn lên tiếng xin lỗi. Anh chia sẻ: “Bản thân Vàng sau khi xem đã ngay lập tức nhắn tin xin lỗi cho hành xử thiếu tinh tế của mình, và Vàng rất biết ơn vì đã nhận được sự bao dung của đồng nghiệp. Đây cũng là một bài học lớn để Vàng tự kiểm điểm bản thân, và rút kinh nghiệm hơn cho những hành xử trong tương lai".