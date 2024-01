Đồng Tháp: 2 người bị điện giật tử vong gần trạm bơm

Theo thông tin ban đầu của Huyện ủy Tháp Mười, vào lúc 11 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Kim Em (76 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Hòa) đứng đối diện với Trạm bơm Mỹ Tân tại cống 11.000 thì thấy ông N.T.G (43 tuổi) và ông N.V.K (55 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) đứng ở khu vực ống cống trên để đắp bọng, không cho nước vào đồng ruộng.



Khoảng 10 phút sau, bà Em thấy ông G. và ông K. đều có biểu hiện cứng người và chìm xuống nước. Nghi ngờ cả hai bị điện giật, bà Em liền tri hô, chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ và gọi điện báo Công an xã Mỹ Hòa.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Mỹ Hòa đã cử lực lượng đến hiện trường và báo cáo Công an H.Tháp Mười chỉ đạo các đội nghiệp vụ chuyên môn, công an huyện đến hiện trường nắm tình hình, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua tổ chức mò tìm, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể ông G. và ông K. ở khu vực cống trạm bơm 11.000. Lực lượng công an và gia đình tổ chức đưa thi thể lên bờ để thực hiện các biện pháp điều tra tiếp theo.

Kết quả điều tra tại hiện trường và làm việc với gia đình hai nạn nhân cùng bà Em, lực lượng chức năng xác định ông G. và ông K. tử vong do bị điện giật. Mô tơ điện bơm nước tại cống 11.000 bị chập điện khiến cả 2 bị điện giật và tử vong. Qua trao đổi với các ngành có liên quan, người thân của ông G. và ông K. cam kết nhận thi thể về để mai táng và không có khiếu nại gì về sau.