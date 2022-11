Đồng Tháp: Bắt giam bị can đâm đối thủ tử vong trong quán karaoke

Chiều 28.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Hòa (38 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người. Đây là bị can đã dùng kéo đâm đối thủ tử vong trong lúc hỗn chiến tại quán karaoke.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 35 phút ngày 8.11, Hòa và Phạm Văn Khánh (39 tuổi, ngụ H.Hồng Ngự) đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự. Trong lúc đang hát thì Đ.B.T (22 tuổi, ngụ TP.Hồng Ngự) đến mở cửa phòng tìm bạn gái (là nhân viên phục vụ của quán) nhưng không gặp. Vì việc này mà Hòa và T. xảy ra mâu thuẫn, được nhân viên can ngăn.





Khoảng 15 phút sau, T. rủ Phạm Đức Long (21 tuổi) và Võ Minh Thuận (23 tuổi, cùng ngụ TP.Hồng Ngự) cầm theo hung khí tìm Khánh và Hòa giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc hai bên hỗn chiến, Hòa dùng kéo đâm trúng vào người T. dẫn đến tử vong. Quá trình hỗn chiến, Khánh và Hòa bị đa chấn thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc xảy ra quán karaoke này, trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Long, Võ Minh Thuận để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.