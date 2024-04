Đồng Tháp: Bắt quả tang một người có dấu hiệu giả danh công an

Ngày 16.4, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an TP.Cao Lãnh vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Lê Ngọc Thi (22 tuổi, ở xã Tân Kiều, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) có dấu hiệu giả danh công an.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Lê Ngọc Thi CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh nhận tin báo của người dân có nam thanh niên chạy ô tô BS 80A - 079.97 trên địa bàn phường, có dấu hiệu giả danh công an. Ngay sau đó, lực lượng Công an P.Mỹ Phú tiến hành xác minh.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bộ trang phục giống trang phục công an nhân dân, 3 biển số ô tô nền xanh 66A - 055.78, 80A - 007.89, 80A- 079.97 và 1 biển số ô tô nền trắng 66A - 043.43.

Kiểm tra ô tô Thi sử dụng, công an phát hiện có nhiều tang vật khác liên quan hành vi giả danh công an, gồm: 1 tờ giấy in logo kèm dòng chữ "Bộ Công an", 1 băng màu đỏ có chữ "Kiểm tra điều lệnh công an nhân dân", 1 bộ đèn ưu tiên...

Nguyễn Lê Ngọc Thi khai mua trên mạng trang phục giả công an để "nổ" mình là công an CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Thi khai các tang vật trên do Thi mua trên mạng, mục đích sử dụng để "ra oai" với mọi người. Ô tô do Thi thuê và thuê thêm tài xế. Thi nói mình là công an, sau đó vào các tiệm sửa xe trên địa bàn TP.Cao Lãnh thay biển số cũng để "ra oai" với mọi người.

Trước đó, năm 2023, Thi đã bị Công an xã Hòa An, TP.Cao Lãnh phát hiện và xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân.

Vụ giả danh công an nêu trên đang được Công an TP.Cao Lãnh tiếp tục điều tra, xử lý.