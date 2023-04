Tiền Giang: Tạm giữ nam thanh niên giả danh công an để ra oai

Ngày 1.4, tin từ Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Học Thi (21 tuổi, ngụ xã Tân Kiều, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giả danh công an nhân dân.

Nguyễn Lê Học Thi tại Công an H.Cái Bè. CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, tối 29.3, Công an xã Mỹ Lợi B, H.Cái Bè kiểm tra hành chính hộ ông N.V.S (ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B), phát hiện Thi đang ở nhà này và có nhiều tang vật gồm 1 bộ trang phục CSGT, 1 bộ trang phục cảnh sát nhân dân, 1 bộ quân hàm và 2 phù hiệu, một thẻ mang tên Nguyễn Nhựt Trường chức vụ Trưởng công an thuộc Công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp); 1 xe máy BS 66B1 - 034.56 (BS giả), một giấy đăng ký xe BS 66P1 - 399.98, 1 giấy phép lái xe tên Nguyễn Lê Học Thi (21 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Kiều, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), 6 thẻ ảnh chụp Thi mặc trang phục công an nhân dân.

Thi khai nhận các trang phục, quân hàm, phù hiệu công an nhân dân, biển số xe giả... do Thi đặt mua trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng. Thi đã giả danh công an để ra oai với con của ông S. được 4 tháng và thường xuyên sang Tiền Giang ở tại nhà ông S.