Đồng Tháp: Bị cản không cho đưa máy móc vô ruộng thu hoạch lúa, người dân cầu cứu

Không cho đi qua đất, dân khó thu hoạch lúa

Đứng ở cánh đồng đã quá ngày thu hoạch lúa, ông N.V.M (44 tuổi, ở P.Hồng Ngự, Đồng Tháp) buồn hiu, cho biết: "Mùa này, tôi chọn 6 ha đất gò sạ lúa vụ 3. Lúa chín, nhưng chủ đất kế bên không cho chạy máy gặt đi ngang qua phần đất vốn là đường đi chung để vô ruộng. Tôi cắt trễ gần 1 tuần và trúng ngay đợt mưa nên lúa bị ngập đen hạt, giảm năng suất và thương lái ép giá chỉ 4.500 đồng/kg, trong khi thị trường khoảng 5.700 đồng/kg".

Phần đất của ông P. có máy cày chắn ngang khiến máy gặt lúa không thể vô thu hoạch 6 ha lúa cho ông N.V.M ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ông M., gia đình ông thuê hơn 16 ha đất làm lúa. Tuy nhiên, khi sản xuất vụ 3, đến ngày thu hoạch, ông thuê máy gặt lúa vào thu hoạch thì bị gia đình ông T.V.P không cho chạy ngang phần đất nhà ông - vốn là đường đi chung vận chuyển nông sản của nhiều hộ dân. Bị phía ông P. ngăn cản, không cho chạy máy gặt chạy qua nên ông M. phải dời ngày cắt lúa, trong khi đã nhận tiền cọc của thương lái và hẹn ngày giao lúa.

Sáng 1.11, khi ông M. cho máy gặt qua cầu Kênh Lộ 30 cũ để vô ruộng thu hoạch lúa thì tiếp tục bị một chiếc máy cày đậu chắn ngang ở phần đất ông P., không cho qua. Để thu hoạch lúa, ông M. phải thuê thêm phương tiện chở máy gặt qua kênh Lộ 30 đưa lên ruộng, phát sinh thêm chi phí.

Mâu thuẫn cá nhân giải quyết mãi không xong?

Qua tìm hiểu, cánh đồng khu Côn Ét có tổng diện tích hơn 500 ha. Dọc theo kênh Lộ 30 cũ có tuyến đường mòn chung đi qua đất của từng hộ dân, sau đó địa phương nạo vét kênh đắp thành bờ đê lớn để phục vụ tưới tiêu, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp.

Cầu Kênh Lộ 30 ẢNH: TRẦN NGỌC

Do khu vực này bị ngăn cách với tuyến đường nhựa ở bờ đối diện bởi kênh Lộ 30 nên năm 2012 địa phương được tài trợ xây dựng 32 cây cầu bê tông, trong đó có cầu Kênh Lộ 30 tải trọng 5 tấn thay thế cho cầu gỗ xuống cấp, nguy hiểm. Từ khi có cầu Kênh Lộ 30 bằng bê tông, việc vận chuyển máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp trong cánh đồng Côn Ét thuận lợi, nông dân thoát khỏi cảnh qua sông phải lụy phà, giảm bớt chi phí sản xuất.

Gần đây, giữa ông P. và chị dâu là Ph. (chủ khu đất có ông M. thuê) được cho là có xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, ông P. luôn tìm cách ngăn cản những người thuê đất bà Ph. đưa máy móc, thiết bị sản xuất vào phần đất của bà Ph. Vụ việc kéo dài đã nhiều tháng, nhưng địa phương chưa có giải pháp xử lý ổn thỏa. Bà Ph. cho biết: "Tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị địa phương hỗ trợ, giải quyết...".

Bị ngăn cản không cho máy gặt vô ruộng khi tới ngày thu hoạch, diện tích lúa của ông N.V.M bị ảnh hưởng năng suất, giảm giá bán ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Trang Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, thông tin tình trạng ông P. ngăn cản không cho bà Ph. và các hộ thuê đất của bà Ph. đi qua phần đất của ông xảy ra gần đây. Địa phương đã vận động ông P. nhiều lần nhằm tạo điều kiện cho người thuê đất thu hoạch lúa, nhưng ông P. không đồng ý.

"Việc ông P. ngăn cản như thế là do mâu thuẫn giữa ông và bà Ph. Xã sẽ tiếp tục động viên ông P. để tạo điều kiện thuận lợi cho bà Ph. và các hộ dân đi lại, phục vụ sản xuất. Về lâu dài, UBND xã yêu cầu Tổ hợp tác số 1 cánh đồng Côn Ét tổ chức họp dân, nhằm đóng góp kinh phí hỗ trợ cho người bị mất đất để xã đề nghị tỉnh đầu tư tuyến đường này thành ô bao khép kín, tạo điều kiện cho người dân di chuyển, thuận lợi trong sản xuất và chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở địa phương", ông Phong nói thêm.

Vụ đông xuân 2025 - 2026 sắp bắt đầu, thiết nghĩ không thể vì mâu thuẫn cá nhân mà ông P. tiếp tục có hành vi ngăn cản người dân vận chuyển máy móc, thiết bị vào đồng ruộng thu hoạch lúa như thời gian qua. Mong sao UBND xã Tân Thành sớm tìm cách giải quyết để cho các hộ dân trong khu ô bao Côn Ét thuận lợi bước vào vụ mùa mới.