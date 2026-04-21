Đồng Tháp đề xuất gần 48.000 tỉ đồng để nâng tầm hạ tầng giao thông

Ngày 21.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh này đã đề xuất Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất danh mục 7 dự án cao tốc, quốc lộ trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tạo đột phá hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư cho 7 dự án là 47.932 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách T.Ư dự kiến hỗ trợ 45.800 tỉ đồng, phần còn lại hơn 2.100 tỉ đồng do địa phương đối ứng.

Việc đồng bộ hạ tầng giao thông sẽ giúp tỉnh Đồng Tháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tốt hơn ẢNH: THANH QUÂN





UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhờ sự quan tâm đầu tư của T.Ư, giai đoạn 2021 - 2025, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, nhu cầu nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ tăng mạnh, vượt quá khả năng cân đối của địa phương. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông không chỉ nhằm khơi thông điểm nghẽn mà còn mở rộng quỹ đất, thu hút đầu tư và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Trong số các dự án đề xuất, nổi bật là cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh (đoạn Dinh Bà - Cao Lãnh) với tổng vốn khoảng 22.000 tỉ đồng, sử dụng ngân sách T.Ư. Tuyến cao tốc dài khoảng 68 km, được kỳ vọng trở thành hành lang vận tải quan trọng kết nối khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà với khu kinh tế Định An (Vĩnh Long).

Dự án quy mô lớn tiếp theo là quốc lộ 30B (đoạn qua Đồng Tháp) dài 92 km, tổng vốn hơn 8.800 tỉ đồng, trong đó đề xuất T.Ư hỗ trợ 8.000 tỉ đồng. Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần giảm tải quốc lộ 1, tăng cường liên kết vùng giữa Đồng Tháp, Tây Ninh và TP.HCM.

Đáng chú ý, trục giao thông đô thị TP.HCM - Long An (cũ) - Tiền Giang (cũ) quy hoạch quốc lộ 50B, đoạn qua địa bàn tỉnh, cũng được kỳ vọng tạo cú hích phát triển. Dự án có tổng vốn hơn 4.279 tỉ đồng, quy mô mặt cắt từ 31- 40m, đóng vai trò kết nối xuyên suốt TP.HCM với các tỉnh miền Tây.

Ngoài ra, danh mục còn bao gồm nhiều dự án quan trọng như cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 2), mở rộng quốc lộ 30 (đoạn từ quốc lộ 1 đến cửa khẩu), tuyến quốc lộ N1 và các dự án nâng cấp quốc lộ 50, quốc lộ 60 cùng các tuyến tránh nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm Mỹ Tho và Gò Công.

Việc triển khai đồng loạt các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống hạ tầng giao thông Đồng Tháp, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực vận tải và mở ra dư địa phát triển mới cho toàn khu vực.