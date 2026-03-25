Đồng Tháp mở nhiều điểm cấp nước đối phó với xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn đến muộn

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tình hình xâm nhập mặn năm 2026 xuất hiện trễ hơn trung bình nhiều năm khoảng 15 ngày và trễ hơn năm 2025 khoảng 20 ngày. Số liệu quan trắc cho thấy, độ mặn cao nhất trên sông Tiền xuất hiện vào kỳ triều cường cuối tháng Chạp, xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 49 km, thấp hơn 15 km so với năm trước.

Tại một số điểm đo, độ mặn đều thấp hơn các năm trước. Đơn cử, tại cống Xuân Hòa (cách cửa sông 42 km), độ mặn cao nhất ghi nhận 2,54 g/l; tại khu vực công viên Lạc Hồng (cách cửa sông 46 km) là 0,68 g/l; còn tại cầu Trường Chính trị (cách cửa sông 49 km) là 0,45 g/l. So với đỉnh mặn năm 2016 và năm 2025, các chỉ số này đều thấp hơn đáng kể.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, cho biết thời gian qua, Công ty cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm đã tăng cường theo dõi độ mặn hằng ngày, đồng thời linh hoạt vận hành các trạm bơm, kích hoạt hệ thống giếng khoan dự phòng để duy trì nguồn cấp ổn định. Việc chủ động từ sớm giúp đơn vị hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn cung cấp nước khi độ mặn tăng cao.

Ở một hướng tiếp cận khác, Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Đơn vị đã tổ chức bơm trữ nước vào các ao dự phòng, đưa vào vận hành 16 giếng khoan và mở 9 điểm cấp nước công cộng miễn phí tại những khu vực khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng lượng nước hỗ trợ đã đạt 164m3.

Khuyến khích người dân trữ nước

Không chỉ dừng ở việc bổ sung nguồn, ngành cấp nước còn xây dựng kịch bản điều tiết giữa các trạm, đảm bảo toàn hệ thống vận hành ổn định ngay cả khi xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Theo dự báo của ngành khí tượng thủy văn, đỉnh mặn trên sông Tiền có thể xuất hiện vào kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Khi đó, ranh mặn 1 g/l có khả năng lấn sâu từ 48 - 55 km. Sau giai đoạn này, độ mặn được dự báo giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại theo các đợt triều cường kế tiếp.

Đáng chú ý, do mùa mưa năm 2026 được dự báo đến trễ hơn so với trung bình nhiều năm nên tình trạng xâm nhập mặn có thể kéo dài đến nửa cuối tháng 5, gây thêm áp lực cho công tác cấp nước và sản xuất nông nghiệp.

Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến nguồn nước, điều hành linh hoạt hệ thống thủy lợi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị để kịp thời ứng phó khi xảy ra thiếu nước cục bộ.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, chính quyền các địa phương cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, gia cố đê bao, nạo vét kênh rạch nhằm tăng khả năng trữ và dẫn nước. Song song đó là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng tiết kiệm và kiểm tra độ mặn trước khi đưa vào sản xuất.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước thực tế, qua đó giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả sản xuất trong mùa khô năm nay.