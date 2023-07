Đồng Tháp: Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 21.7, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng P.3, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là đơn vị được tỉnh Đồng Tháp chọn làm đơn vị điểm cấp tỉnh về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Đến dự ngày hội có đại diện lãnh đạo khu vực phía nam của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Tháp và đông đảo người dân địa phương.

Đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), ghi nhận, biểu dương tỉnh Đồng Tháp và đơn vị P.3, TP.Cao Lãnh có nhiều mô hình hay về bảo vệ an ninh Tổ quốc TRẦN NGỌC

Qua 18 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đồng Tháp đạt nhiều kết quả.

Theo đó, Đồng Tháp đã chuyển hóa 65/65 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; tổ chức xây dựng, duy trì 27 xã, phường không có ma túy, 101 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 22 mô hình dân vận khéo của lực lượng công an nhân dân. Đã có nhiều mô hình được Bộ Công an đánh giá cao, chọn nhân rộng, như: Tổ nhân dân tự quản; Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng; Trạm dừng chân nghĩa tình…

Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an), trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 2 cá nhân của P.3, TP.Cao Lãnh TRẦN NGỌC

Riêng đối với P.3, TP.Cao Lãnh, địa phương này đã lồng ghép hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiều phong trào khác, góp phần củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự. Điển hình như mô hình camera an ninh đặt tại các vị trí quan trọng, trục đường chính, các địa điểm tiềm ẩn phức tạp tại các khóm.

Ngoài ra, P.3 cũng triển khai hiệu quả các mô hình khác như: Tổ dân phòng PCCC; Hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng; Tổ nhân dân tự quản… Nổi bật là mô hình "Chia nhỏ địa bàn tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự". Sau hơn 10 năm thực hiện, tình hình thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, tham gia giao thông lạng lách giảm dần, được quần chúng nhân dân đồng tình khen ngợi.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TRẦN NGỌC

Dịp này, để ghi nhận và tạo động lực cho địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình và phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đồng Tháp, UBND TP.Cao Lãnh đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.