Đồng Tháp: Phạm tội giết người từ vụ hỗn chiến lúc đá gà ăn tiền

Ngày 19.9, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Văn Dủ (34 tuổi) 10 năm tù; Huỳnh Ngọc Sang (35 tuổi) 8 năm năm tù và Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, cùng ngụ xã Định Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) 8 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 4.10.2020, nhóm của L.T.T và N.V.H tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Định Hòa, H.Lai Vung và được T.V.K (cùng ngụ H.Lai Vung) xử hòa, nhưng T. và H. không đồng ý nên xảy ra cự cãi.

Trên đường về, do bực tức nên nhóm của K. và nhóm của T. lao vào đánh nhau. Thấy T. và H. cùng đánh K. nên Dủ, Phước, Sang dùng gạch, gỗ đánh lại cả 2. Hậu quả, T. bị nhiều vết thương ở vùng đầu, gây nứt sọ, xuất huyết não dẫn đến tử vong; H. bị tổn thương cơ thể 4%.

Ngày 15.10.2020, Cơ quan CSĐT Công an H.Lai Vung ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dủ, Phước, Sang về hành vi cố ý gây thương tích. Sau đó, giữa tháng 6.2022, đơn vị có quyết định khởi tố vụ án giết người và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dủ, Sang và Phước từ hành vi cố ý gây thương tích sang hành vi giết người và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, theo Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, Dủ là người chủ động trực tiếp dùng gạch đánh vào vùng đầu nạn nhân trước nên phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo Phước, Sang sử dụng hung khí tham gia đánh L.T.T nên phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức về hành vi phạm tội giết người.