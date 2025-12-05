Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước

Tối 4.12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 6 năm 2025, với chủ đề "Ký ức Làng cổ" tại xã Cái Bè.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 6 ẢNH: THANH QUÂN

Lễ hội năm nay được tỉnh Đồng Tháp tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động mới mẻ, mang tinh thần kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Du khách được trải nghiệm khám phá những giá trị văn hóa và kiến trúc của làng cổ; có nhiều không gian ẩm thực giới thiệu đặc sản dân dã đặc trưng của miền Tây; cùng chương trình nghệ thuật tái hiện ký ức miền quê miệt vườn. Ngoài ra, việc phục dựng lại khung cảnh chợ nổi Cái Bè cũng khiến cho nhiều du khách thích thú.

Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân ẢNH: THANH QUÂN

Đáng chú ý, lễ hội năm 2025 đưa vào nhiều nội dung ứng dụng công nghệ như "Hành trình số" với trải nghiệm VR, cuộc thi "Cổng làng kể chuyện", chương trình famtrip và tọa đàm "Phát triển sản phẩm du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Kết nối di sản, sáng tạo, bền vững" nhằm tạo thêm diễn đàn trao đổi, gợi mở giải pháp cho việc phát triển du lịch bền vững.

Tại lễ hội, người dân được chứng kiến những hoạt động đậm chất miền Tây ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, Cái Bè sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng nhờ hệ sinh thái đa dạng, sản vật phong phú, các làng nghề truyền thống, chợ nổi và những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, trong đó nổi bật là nhà cổ Ông Kiệt đã được UNESCO công nhận.

Năm 2017, làng cổ Đông Hòa Hiệp được xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương.

Thông qua lễ hội, người dân và du khách hiểu hơn về những di tích văn hóa tỉnh Đồng Tháp ẢNH: THANH QUÂN

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, 11 tháng đầu năm 2025, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực khi tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 228.000 tỉ đồng (tăng 9,58%); hơn 2.435 doanh nghiệp mới thành lập; du lịch đón trên 6,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 590.000 lượt khách quốc tế. Những kết quả này là động lực để địa phương tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Tái hiện lại khung cảnh chợ nổi Cái Bè ẢNH: THANH TRƯỜNG

Nhân dịp này, tỉnh Đồng Tháp cũng gửi lời tri ân đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Du lịch Quốc gia; Tổ chức JICA cùng các doanh nghiệp đã đồng hành trong công tác bảo tồn và khai thác giá trị di sản. Dự án "Phát triển du lịch cộng đồng thông qua du lịch di sản tại làng cổ Đông Hòa Hiệp" được đánh giá đã mang lại diện mạo mới, tạo nền tảng hình thành nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc.



