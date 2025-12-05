Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước

Thanh Quân
Thanh Quân
05/12/2025 07:57 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp đã tái hiện những hình ảnh thân thuộc của miền Tây sông nước tại lễ hội làng cổ ở Cái Bè, khiến hàng ngàn người xem thích thú.

Tối 4.12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 6 năm 2025, với chủ đề "Ký ức Làng cổ" tại xã Cái Bè. 

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước thông qua lễ hội địa phương- Ảnh 1.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 6

ẢNH: THANH QUÂN

Lễ hội năm nay được tỉnh Đồng Tháp tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động mới mẻ, mang tinh thần kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Du khách được trải nghiệm khám phá những giá trị văn hóa và kiến trúc của làng cổ; có nhiều không gian ẩm thực giới thiệu đặc sản dân dã đặc trưng của miền Tây; cùng chương trình nghệ thuật tái hiện ký ức miền quê miệt vườn. Ngoài ra, việc phục dựng lại khung cảnh chợ nổi Cái Bè cũng khiến cho nhiều du khách thích thú.

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước thông qua lễ hội địa phương- Ảnh 2.

Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân

ẢNH: THANH QUÂN

Đáng chú ý, lễ hội năm 2025 đưa vào nhiều nội dung ứng dụng công nghệ như "Hành trình số" với trải nghiệm VR, cuộc thi "Cổng làng kể chuyện", chương trình famtrip và tọa đàm "Phát triển sản phẩm du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Kết nối di sản, sáng tạo, bền vững" nhằm tạo thêm diễn đàn trao đổi, gợi mở giải pháp cho việc phát triển du lịch bền vững.

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước thông qua lễ hội địa phương- Ảnh 3.

Tại lễ hội, người dân được chứng kiến những hoạt động đậm chất miền Tây

ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, Cái Bè sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng nhờ hệ sinh thái đa dạng, sản vật phong phú, các làng nghề truyền thống, chợ nổi và những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, trong đó nổi bật là nhà cổ Ông Kiệt đã được UNESCO công nhận.

Năm 2017, làng cổ Đông Hòa Hiệp được xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương.

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước thông qua lễ hội địa phương- Ảnh 4.

Thông qua lễ hội, người dân và du khách hiểu hơn về những di tích văn hóa tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, 11 tháng đầu năm 2025, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực khi tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 228.000 tỉ đồng (tăng 9,58%); hơn 2.435 doanh nghiệp mới thành lập; du lịch đón trên 6,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 590.000 lượt khách quốc tế. Những kết quả này là động lực để địa phương tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước thông qua lễ hội địa phương- Ảnh 5.

Tái hiện lại khung cảnh chợ nổi Cái Bè

ẢNH: THANH TRƯỜNG

Nhân dịp này, tỉnh Đồng Tháp cũng gửi lời tri ân đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Du lịch Quốc gia; Tổ chức JICA cùng các doanh nghiệp đã đồng hành trong công tác bảo tồn và khai thác giá trị di sản. Dự án "Phát triển du lịch cộng đồng thông qua du lịch di sản tại làng cổ Đông Hòa Hiệp" được đánh giá đã mang lại diện mạo mới, tạo nền tảng hình thành nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc.


Bên trong nhà cổ gần 200 năm tuổi của 8 thế hệ ở Đồng Tháp

Bên trong nhà cổ gần 200 năm tuổi của 8 thế hệ ở Đồng Tháp

Hơn 175 năm qua, ngôi nhà cổ của dòng họ Phan (xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) bên bờ sông lộng gió lưu giữ hơi thở của một Nam bộ xưa cũ, đưa bước chân du khách quay về với ký ức.

