Phục dựng chợ nổi Cái Bè tại lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Đồng Tháp

Ngày 3.11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 3 đến 7.12.2025, tại xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI, với chủ đề Ký ức Làng cổ. Sự kiện do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Khu vực ngã ba sông Cái Bè, nơi một thời có khu chợ nổi tiếng nhất miền Tây ẢNH: THANH QUÂN

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là phục dựng không gian chợ nổi Cái Bè, một trong những chợ nổi nổi tiếng nhất miền Tây Nam bộ nhưng đã dần mai một trong nhiều năm qua. Theo đó, không gian chợ nổi sẽ được tái hiện sinh động với hàng chục xuồng ghe chở đầy sản vật miệt vườn, kết hợp phục vụ ẩm thực dân gian và giới thiệu đặc sản địa phương, giúp du khách trải nghiệm nét văn hóa sông nước đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động phong phú như: Hành trình di sản kết nối văn hóa - du lịch - làng nghề; hành trình số về Làng cổ Đông Hòa Hiệp; chương trình ẩm thực "Tinh hoa miền Tây"; đêm dấu ấn Làng cổ Đông Hòa Hiệp, cùng các hoạt động hàng Việt về nông thôn, trưng bày sản phẩm OCOP, Famtrip và tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch làng cổ. UBND xã Cái Bè được giao huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức và chỉnh trang khu vực lễ hội, tạo diện mạo hấp dẫn, thân thiện du khách.

Tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp có rất nhiều ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo ẢNH: THANH QUÂN

Làng cổ Đông Hòa Hiệp được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 2017. Cùng với làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) và Phước Tích (Huế), đây là một trong ba làng cổ tiêu biểu của Việt Nam được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp đầu tư phát triển mô hình du lịch nông thôn.

Hiện nay, làng có 7 ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây từ 150 đến 220 năm và 29 ngôi nhà hơn 80-100 năm tuổi, mang đậm phong cách kiến trúc nhà vườn Nam Bộ, với kết cấu 5 gian 3 chái, hình chữ Đinh, hoa văn chạm khắc tinh xảo.

Với chủ đề Ký ức Làng cổ, lễ hội năm 2025 hứa hẹn không chỉ tái hiện một miền quê xưa giữa lòng Đồng Tháp, mà còn góp phần giữ gìn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đưa Làng cổ Đông Hòa Hiệp trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của vùng sông nước miền Tây.