Về Lộc Yên, ngôi làng bình yên trong top 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam

Cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 90 km về phía tây nam, làng cổ Lộc Yên có diện tích hơn 279 ha nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt tiền ra cánh đồng lúa xanh, giữ trọn vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và con người.

Làng cổ Lộc Yên nay thuộc xã Thạnh Bình (trước đây là xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam cũ), từng được công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam (năm 2019), xứng đáng là điểm đến cho những ai muốn tìm về ký ức xưa.

Điểm nhấn đặc trưng của Lộc Yên là hệ thống 8 ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi, dựng bằng gỗ mít, thiết kế 3 gian 2 chái theo lối nhà rường truyền thống.

Làng cổ Lộc Yên nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt

Xen lẫn trong không gian ấy là những ngõ đá rêu phong, hàng chè tàu xanh mướt, vườn cây ăn trái trĩu quả.

Dạo bước quanh làng, du khách dễ dàng cảm nhận nhịp sống yên bình, sự thanh sạch, tươm tất mà người dân nơi đây vẫn gìn giữ qua bao thế hệ.

Lộc Yên không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn gợi lên hoài niệm. Tiếng trẻ con nô đùa, bóng dáng những nếp nhà rường ẩn dưới tán cây cổ thụ đưa du khách trở về tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, giếng nước, sân đình.

Khi đến ngôi làng nhỏ này, du khách hiểu vì sao nơi đây trở thành một trong những ngôi làng đẹp nhất Việt Nam. Từ những nếp nhà trăm tuổi, con đường làng cho đến vườn cây... đều đẹp như tranh

Du khách đến đây còn có thể thưởng thức trái cây vườn, hít thở không khí trong lành, tận hưởng khoảnh khắc "chậm lại" giữa nhịp sống hối hả.

Chính sự mộc mạc, nguyên sơ ấy khiến Lộc Yên trở thành "nơi chữa lành" hiếm có, để bất kỳ ai cũng muốn một lần dừng chân và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp làng quê xứ Tiên.

Thanh Niên mời độc giả chiêm ngưỡng làng cổ Lộc Yên - một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam:

Dạo bước quanh làng sẽ thú vị với những ngõ đá phủ rêu và hàng chè tàu xanh mướt. Đặc biệt, dân cư sinh sống ở Lộc Yên luôn ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan đường làng rất đẹp và yên bình

Tháng 9.2019, Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam, trở thành điểm đến thu hút du khách

Mỗi ngôi nhà cổ là một công trình bằng gỗ mang đậm giá trị mỹ thuật

Tại đây hiện còn nhiều nhà cổ 100 - 150 năm, nằm bên các ngõ đá, dưới những tán cây xanh mát tạo nên cảm giác bình yên

Mỗi nét nhà cổ nơi đây đều mang đậm nét mộc mạc nhưng không kém phần mỹ thuật

Rong ruổi quanh làng, đôi khi bắt gặp cảnh vui đùa của trẻ con tạo nên một cảm xúc hoài niệm cho một ai đã từng có tuổi thơ bên đồng ruộng

Đến thăm làng cổ, du khách cũng có thể trải nghiệm và thưởng thức các loại trái cây do người dân trồng trong làng