Về Lộc Yên, ngôi làng bình yên trong top 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam

Cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 90 km về phía tây nam, làng cổ Lộc Yên có diện tích hơn 279 ha nằm tựa lưng vào núi, hướng mặt tiền ra cánh đồng lúa xanh, giữ trọn vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và con người.
Làng cổ Lộc Yên nay thuộc xã Thạnh Bình (trước đây là xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam cũ), từng được công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam (năm 2019), xứng đáng là điểm đến cho những ai muốn tìm về ký ức xưa.
Điểm nhấn đặc trưng của Lộc Yên là hệ thống 8 ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi, dựng bằng gỗ mít, thiết kế 3 gian 2 chái theo lối nhà rường truyền thống.
Xen lẫn trong không gian ấy là những ngõ đá rêu phong, hàng chè tàu xanh mướt, vườn cây ăn trái trĩu quả.
Dạo bước quanh làng, du khách dễ dàng cảm nhận nhịp sống yên bình, sự thanh sạch, tươm tất mà người dân nơi đây vẫn gìn giữ qua bao thế hệ.
Lộc Yên không chỉ đẹp ở cảnh sắc mà còn gợi lên hoài niệm. Tiếng trẻ con nô đùa, bóng dáng những nếp nhà rường ẩn dưới tán cây cổ thụ đưa du khách trở về tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, giếng nước, sân đình.
Du khách đến đây còn có thể thưởng thức trái cây vườn, hít thở không khí trong lành, tận hưởng khoảnh khắc "chậm lại" giữa nhịp sống hối hả.
Chính sự mộc mạc, nguyên sơ ấy khiến Lộc Yên trở thành "nơi chữa lành" hiếm có, để bất kỳ ai cũng muốn một lần dừng chân và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp làng quê xứ Tiên.
Thanh Niên mời độc giả chiêm ngưỡng làng cổ Lộc Yên - một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam:
