Đồng Tháp: Tài xế vượt chốt, gây tai nạn cho đại úy CSGT làm nhiệm vụ

Ngày 16.11, tin từ Công an H.Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa làm việc với Phạm Minh Huy (29 tuổi, ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long), T.Q.N (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và P.C.T (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an lấy lời khai của Phạm Minh Hy để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ CACC

Theo thông tin ban đầu, tối 13.11, sau khi nhậu ở TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), Huy điều khiển ô tô BS 64A-111.60 chở T.Q.N và P.C.T lưu thông trên QL80, hướng từ TP.Sa Đéc về H.Châu Thành thì bị tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang lập chốt tuần tra kiểm soát giao thông tại P.2, TP.Sa Đéc ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Do đã nhậu trước đó và lo sợ bị phạt nên Huy không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe chạy về hướng H.Châu Thành.

Hiện trường vụ tai nạn do Phạm Minh Huy gây ra khiến đại úy Lê Trần Vũ Linh té ngã và bị thương CACC

Lúc này, đại úy Lê Trần Vũ Linh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe đặc dụng đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, đại úy Linh vượt lên phía trước và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Huy không chấp hành mà cho xe va vào phần đuôi xe đặc dụng của đại úy Linh khiến anh ngã xuống đường.

Hậu quả, đại úy Linh bị xây xát ở đầu gối trái, trang phục công an bị rách nhiều chỗ, được lực lượng công an đưa đến cơ sở y tế sơ cứu. Sau khi gây tai nạn, Huy bỏ chạy về hướng TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Châu Thành phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long mời Huy và 2 người đi chung xe đến trụ sở công an làm việc.

Vụ việc đang được Công an H.Châu Thành (Đồng Tháp) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.