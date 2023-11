Đồng Tháp: Vụ bấm 4 biển số xe máy 'siêu đẹp' có dấu hiệu tội phạm

Ngày 8.11, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay, Công an tỉnh vẫn đang điều tra, xác minh làm rõ vụ bấm biển số xe máy "siêu đẹp" tại Công an H.Cao Lãnh hồi tháng 3.2023.



Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, thông tin về 4 biển số xe máy "siêu đẹp" được cấp tại Công an H.Cao Lãnh TRẦN NGỌC

Theo thượng tá Quốc, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp rất quan tâm vụ việc bấm 4 biển số xe đẹp tại H.Cao Lãnh được báo chí đưa tin và người dân quan tâm trong thời gian qua. Vụ việc được đưa vào nội dung của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý do có dấu hiệu tội phạm.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra quy trình bấm biển số xe đẹp ở H.Cao Lãnh với tinh thần kiên quyết, không bao che. Thủ đoạn của các nghi can tương tự vụ việc cấp biển số xe máy đẹp xảy ra ở Đồng Nai đã được báo chí thông tin.

"Vụ việc có dấu tội phạm nên chúng tôi đưa vào diện tin báo tố giác tội phạm và cơ quan điều tra đang xử lý. Tuy nhiên, cái khó là có nhiều đối tượng ở nhiều vùng miền nên đơn vị phải đi nhiều nơi xác minh. Đơn vị sẽ báo cáo với Bộ Công an để có sự hỗ trợ, với tinh thần sẽ làm rõ, đúng pháp luật. Vụ việc cũng đã đưa vào diện chỉ đạo quan tâm, khi nào có kết luận sẽ thông tin cho báo chí", thượng tá Quốc cho thông tin thêm.

Một trong 4 biển số xe máy "siêu đẹp" được cấp tại Công an H.Cao Lãnh, Đồng Tháp TRẦN NGỌC

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 31.3, mạng xã hội Facebook lan truyền nội dung ngày 8.3.2023, có 4 biển số xe máy "siêu đẹp" được bấm ra ở Công an H.Cao Lãnh (Đồng Tháp), gồm: 66F1 - 999.96, 66F1 - 999.98, 66F1 - 999.79 và 66F1 - 999.99.

Sau khi báo chí thông tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành lập tổ thanh tra đặc biệt để xác minh vụ việc. Sau 45 ngày, tổ thanh tra đặc biệt thấy còn những vấn đề cần làm rõ nên gia hạn. Sau đó, Giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để đưa vào tin báo tố giác tội phạm, thụ lý theo quy định của pháp luật.