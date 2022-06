Đồng Tháp thông tin vụ Trưởng khoa Dược - BVĐK Đồng Tháp tử vong nghi tự tử

Chiều 1.6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến trường hợp bà N.T.T.O (52 tuổi), Trưởng khoa Dược - BVĐK Đồng Tháp tử vong tại nhà.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 6 giờ ngày 1.6, Công an TP.Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của ông Đ.M.L (55 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thượng, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) phát hiện vợ là bà N.T.T.O tử vong tại nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an TP.Cao Lãnh thành lập tổ khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong của bà N.T.T.O. Hiện gia đình đang phối hợp BVĐK lo hậu sự cho bà.

Bà N.T.T.O. có trình độ thạc sĩ, đã công tác tại Khoa Dược - BVĐK Đồng Tháp hơn 20 năm, trong đó nhiều năm làm trưởng khoa.





Trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận với Thanh Niên đã nhận tin báo của gia đình cho hay bà N.T.T.O. tử vong nghi do tự tử nên Công an tỉnh cử lực lượng đến khám nghiệm để xác định nguyên nhân.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ việc.