Đồng Tháp: Tìm nạn nhân của kẻ mới ra tù giả danh đại úy công an

Chiều 1.6, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh đang thông báo tìm bị hại của Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi, ngụ xã Ba Sao, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp), kẻ giả danh đại úy công an.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 31.5, Công an TP.Cao Lãnh bắt quả tang Thuận đang có hành vi giả danh công an tại một nhà trọ trên địa bàn P.6, TP.Cao Lãnh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 bộ quân phục ngành công an với cấp hàm đại úy, cùng nhiều giấy tờ thể hiện nội dung giả danh công an do Thuận ghi và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Trong đó, có tờ giấy Thuận tự viết tay, tự xưng bản thân là Đội phó đội Thanh tra tại TP.Cao Lãnh, báo cáo hoạt động kiểm tra doanh nghiệp trong tuần cho lãnh đạo Thanh tra cấp trên...





Qua làm việc, Thuận khai nhận mua bộ quân phục công an trên mạng, rồi đem về mặc và đăng trên các tài khoản cá nhân.

Theo xác minh của công an, Thuận vừa chấp hành án phạt tù về tội cưỡng đoạt tài sản, trở về địa phương vào năm 2021. Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh thông báo ai là bị hại của Nguyễn Văn Thuận, kẻ giả danh đại úy công an, thì liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.