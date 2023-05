Đồng Tháp: Trả hồ sơ vụ dùng súng bắn chết người do mâu thuẫn đòi nợ thuê

Ngày 10.5, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Võ Văn Linh (31 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (34 tuổi), Lê Thanh Hậu (24 tuổi) và Nguyễn Văn Tới (21 tuổi, cùng H.Tháp Mười, Đồng Tháp) về tội giết người. Riêng Linh bị xét xử thêm về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Võ Văn Linh tại phiên tòa chiều 10.5 TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, tháng 2.2022, Võ Văn Linh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) khởi tố bị can và truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, khoảng tháng 3.2022, Linh đến TT.Mỹ An, H.Tháp Mười (Đồng Tháp) sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và cùng làm nghề đòi nợ thuê. Cùng tham gia đòi nợ thuê còn có Hậu, Tới và V.V.N (34 tuổi, ngụ xã Phú Điền, H.Tháp Mười, Đồng Tháp).

Nhóm của Nguyệt, Linh và N. có thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Lem (ngụ TX.Kiến Tường, Long An) về việc đòi số tiền 2,8 tỉ đồng của vợ chồng anh Võ Ngọc Trong và chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ TX.Kiến Tường, Long An) thiếu nợ ông Lem. Tổng số tiền đòi được nhóm Nguyệt sẽ được ông Lem chia 40%.

Bị cáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tại tòa TRẦN NGỌC

Trong 2 ngày 21.3 và 24.3.2022, Linh, Nguyệt, Hậu, Tới và N. đến nhà anh Trong để đòi nợ thuê cho ông Lem. Do anh Trong không có tiền trả nên Linh dùng súng bắn chỉ thiên để đe dọa rồi cả nhóm ra về.

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 28.3.2022, do có mâu thuẫn về việc chia tiền đòi nợ thuê với anh N., nên nhóm Linh, Nguyệt, Tới, Hậu và N.T.Đ (14 tuổi, ngụ H.Tháp Mười, Đồng Tháp) đến một quán nước ở xã Phú Điền, H.Tháp Mười gặp N. để giải quyết.

Sau một lúc cãi vã, Linh yêu cầu anh N. chi trả 20 triệu đồng tiền công đòi nợ nhưng N. không đồng ý. Sau đó, Linh lấy khẩu súng quân dụng mang theo trong người bắn 2 phát đạn vào người N., trong đó có 1 viên trúng vào ngực khiến nạn nhân bị thủng phổi, thủng tim tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Tới tại tòa TRẦN NGỌC

Gây án xong, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, Hậu bị công an bắt khi trở về nhà. Riêng Linh, Nguyệt và Tới bỏ trốn đến H.Bàu Bàng (Bình Dương). Đến sáng 30.3.2022, Tới ra Công an xã tại H.Bàu Bàng đầu thú và chỉ nơi Linh, Nguyệt trốn tại vườn cao su gần đó để công an bắt giữ Linh, Nguyệt; đồng thời thu giữ khẩu súng quân dụng do Linh cất giấu, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Theo cáo trạng trong quá trình điều tra, Nguyệt không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng lời khai của Linh, Tới, Hậu và các nhân chứng thì đủ căn cứ kết luận Nguyệt là đồng phạm với Linh.

Tại phiên tòa, Linh thừa nhận dùng súng bắn chết anh N., tuy nhiên đó chỉ là nhất thời do nạn nhân nhiều lần xúc phạm đến mẹ của Linh. Đồng thời, Nguyệt nhiều lần khẳng định không xúi giục cả nhóm và Linh đến giết anh N. như cáo trạng đã quy kết.

Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết cần làm rõ, HĐXX TAND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.