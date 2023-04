Đồng Tháp: Triệt phá tụ điểm đá gà ở vườn xoài, bắt giữ 15 người

Ngày 15.4, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá tụ điểm đá gà ở vườn xoài, thuộc xã Tân Khánh Trung, H.Lấp Vò, bắt giữ 15 người.



Những người tham gia đá gà bị lực lượng công an bắt giữ CTV

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Lấp Vò bắt quả tang 15 người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vườn xoài thuộc ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, H.Lấp Vò.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 con gà đá, 2 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, 12 điện thoại, 11 xe máy và số tiền hơn 60 triệu đồng.

Qua làm việc bước đầu, công an cho biết tụ điểm trên đá gà nêu trên do V.M.T (43 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung, H.Lấp Vò) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu. Để đối phó với lực lượng công an, T. cử người cảnh giới từ xa.

Công an H.Lấp Vò đang tiếp tục làm việc với V.M.T và 15 người tham gia đá gà để xử lý theo quy định của pháp luật.