Đồng Tháp: Tuyên án nhóm đòi nợ thuê bắn chết người

Chiều 19.9, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Đồng Tháp mở lại phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Linh (31 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) tù chung thân về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (34 tuổi) 16 năm tù; Lê Thanh Hậu (24 tuổi) 8 năm tù và Nguyễn Văn Tới (21 tuổi, cùng ngụ H.Tháp Mười, Đồng Tháp) 7 năm tù về tội giết người. Đây là vụ dùng súng bắn chết người của nhóm đòi nợ thuê gây xôn xao dư luận tại Đồng Tháp.

Bị cáo Võ Văn Linh tại phiên tòa sơ thẩm TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, Võ Văn Linh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích và ra quyết định truy nã vào tháng 2.2022.

Sau đó, Linh lên mạng TikTok làm quen rồi đến nhà Nguyệt ở TT.Mỹ An, H.Tháp Mười sống chung như vợ chồng với Nguyệt từ tháng 3.2022. Trong thời gian sống chung với Nguyệt, Linh quen biết với Hậu và Tới, là đàn em cùng hành nghề đòi nợ thuê với Nguyệt.

Do nhóm của Linh, Nguyệt, Hậu, Tới và V.V.N (35 tuổi, cùng ngụ H.Tháp Mười) hợp tác đòi nợ thuê ở TX.Kiến Tường (Long An) có mâu thuẫn nhau trong việc đòi nợ nên sáng 28.3, Nguyệt điện thoại cho N. hẹn gặp nhưng N. không đến. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Nguyệt gọi cho N. hẹn gặp và hai bên tiếp tục cự cãi qua điện thoại.

Tiếp đó, Nguyệt, Linh, Tới, Hậu đi xe máy đến xã Phú Điền, H.Tháp Mười gặp N. để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Nguyệt thống nhất khi N. tấn công thì sẽ tấn công lại để bảo vệ cho nhau.

Khi cả nhóm gặp N. ở quán nước, hai bên xảy ra cự cãi. Thấy N. phản ứng, Linh dùng khẩu súng quân dụng đem theo bắn 2 phát vào người N. khiến nạn nhân bị thủng phổi, thủng tim tử vong. Sau khi gây án, Linh và Nguyệt lên xe bỏ đi thì được Tới và Hậu hỗ trợ giải vây rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Khi Hậu trở về nhà thì bị công an bắt giữ, còn Nguyệt, Linh và Tới bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương. Đến sáng 30.3, Tới đến công an đầu thú và chỉ nơi Linh, Nguyệt trốn tại vườn cao su gần đó cho Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ.

Ngoài mức án tù, HĐXX TAND tỉnh Đồng Tháp buộc 4 bị cáo Nguyệt, Linh, Hậu, Tới trong nhóm đòi nợ thuê có trách nhiệm cấp dưỡng cho 2 con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi và bồi thường tiền mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân hơn 166 triệu đồng.