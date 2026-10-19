Đồng Tháp xây đê giảm sóng, chống xói lở biển Gò Công

Sạt lở đe dọa nhà cửa, sinh kế người dân

Sống gần khu vực ven biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, người dân không chỉ lo lắng trước nguy cơ xói lở mà còn phải đối mặt với những bất tiện trong sinh hoạt khi rác thải thường xuyên bị sóng biển cuốn vào bờ.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện dự án ẢNH: THANH QUÂN

Bà Ngô Thị Tuyết Loan (46 tuổi, ở xã Tân Điền), buôn bán nước giải khát gần khu vực triển khai dự án chống xói lở bờ biển Gò Công, cho biết rất vui khi công trình được khởi công. Theo bà Loan, thời gian qua, rác tấp vào bờ kè khá nhiều, thỉnh thoảng người dân sống gần đó phải ra dọn dẹp để tránh phát sinh mùi hôi. Bà hy vọng khi dự án hoàn thành, tình trạng này sẽ được cải thiện, đồng thời góp phần hạn chế sạt lở, giúp người dân yên tâm hơn.

Theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trong 10 năm trở lại đây, sạt lở bờ biển đã làm mất 47 căn nhà và đe dọa 120 căn nhà khác của các hộ dân sống ven đê biển Gò Công. Sóng biển xâm thực còn gây xói lở đai rừng phòng hộ, đặt tuyến đê biển xung yếu trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trước thực trạng này, tỉnh Đồng Tháp triển khai dự án chống xói lở bờ biển Gò Công, đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ, thuộc địa bàn xã Tân Điền và xã Gò Công Đông. Công trình nhằm hạn chế sạt lở, bảo vệ tuyến đê biển, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi thi công dọc bờ biển ẢNH: THANH QUÂN

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 336 tỉ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 281 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2025 - 2028.

Để công trình được triển khai thuận lợi, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân phối hợp bàn giao mặt bằng, di dời hoạt động nuôi trồng thủy sản ra khỏi phạm vi thi công.

Lãnh đạo UBND xã Gò Công Đông cho biết địa phương đã vận động 5 hộ nuôi nghêu, với tổng diện tích khoảng 15,3 ha, di dời đến vị trí khác nhằm tạo điều kiện để dự án thực hiện đúng tiến độ. Người dân trong khu vực rất phấn khởi khi công trình được đầu tư, bởi đây là giải pháp cần thiết để hạn chế sạt lở, bảo vệ sản xuất và đời sống trước nguy cơ thiên tai xảy ra hằng năm.

Xây đê giảm sóng, tạo điều kiện phục hồi rừng ngập mặn

Dự án gồm hai hạng mục chính là xây dựng tuyến đê giảm sóng và sửa chữa mặt đê hiện hữu. Trong đó, tuyến đê giảm sóng được thiết kế nối tiếp các đoạn đã đầu tư trước đây, nhằm phát huy hiệu quả tổng thể của hệ thống công trình bảo vệ bờ biển Gò Công.

Rác theo sóng tấp vào bờ biển Gò Công rất nhiều ẢNH: THANH QUÂN

Cụ thể, đoạn thứ nhất nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn, có chiều dài theo quy mô dự án khoảng 5.789 m. Đoạn thứ hai nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía nam, kéo dài về phía cửa Tiểu, dài khoảng 1.028 m. Ngoài ra, hạng mục sửa chữa mặt đê hiện hữu có chiều dài 2.500 m, chiều rộng mặt đê 7,5 m.

Theo thiết kế, tuyến đê giảm sóng sử dụng các cấu kiện bê tông cốt thép có kết cấu rỗng, được lắp ghép thành tuyến và bố trí cách bờ. Công trình được kỳ vọng làm giảm tác động của sóng biển, hạn chế xói lở, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bồi tụ và phục hồi thảm thực vật ven biển.

Tuyến đê khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm sóng, bảo vệ bờ biển Gò Công ẢNH: THANH QUÂN

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên vào ngày 18.10, gói thầu xây dựng đoạn 1, từ tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn, đang được nhà thầu khẩn trương thi công với kế hoạch hoàn thành vào ngày 17.11.2027.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần bảo vệ tuyến đê biển, giảm thiệt hại do thiên tai, đồng thời tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn. Công trình cũng được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, du lịch và hạ tầng khu vực, góp phần khai thác tiềm năng địa phương gắn với bảo vệ môi trường.