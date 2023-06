Đóng tiền xây nhà máy nước, sau 10 năm vẫn 'khát' !

T IỀN ĐÃ TRAO NHƯNG NƯỚC KHÔNG CÓ !

Năm 2012, xã Đô Thành vận động người dân trong xã đóng mỗi hộ 2,5 triệu đồng để làm vốn đối ứng xây nhà máy cung cấp nước sạch. Do nguồn nước giếng ở đây bị nhiễm phèn nên hầu hết người dân đều đóng tiền với hy vọng sớm có nước sạch để dùng. Nhà máy nước cũng đã được xây dựng, thế nhưng đến nay, chỉ 7 xóm có nước máy, 7 xóm còn lại với hơn 9.000 nhân khẩu vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn nước này. Người dân nhiều lần đòi xã trả lại tiền, nhưng lãnh đạo xã phải xin khất vì không có tiền trả lại.

Nhà máy nước sạch xã Đô Thành chỉ mới cung ứng được cho một nửa số dân trong xã K.HOAN

Mở vòi nước được bơm lên từ giếng khoan rồi lắng lọc trong bể cạn, bà Võ Thị Thân (ngụ xóm Đông Thị, xã Đô Thành) lắc đầu nói nước giếng này gia đình bà chỉ dùng tắm giặt, không dám dùng nấu ăn vì nước có màu gạch cua và nhiễm đá vôi. Sau nhiều năm đóng tiền nhưng chờ mãi vẫn không có nước máy, năm 2022, bà thuê người đến khoan giếng, tốn 11 triệu đồng. Mỗi ngày, bà phải mua một thùng nước 20 lít với giá 12.000 đồng về để nấu ăn và uống. "Mỗi tháng, nhà tui tốn khoảng 350.000 đồng tiền nước, nhưng cũng phải dùng dè sẻn mới đủ. Tiền thì nộp rồi, năm nào xã cũng hứa nhưng có thấy nước đâu", bà Thân thở dài.

Gia đình bà Phạm Thị Phượng (ngụ cùng xóm) may mắn hơn nhờ có bể ngầm để đựng nước mưa nên không phải mua nước. Nhưng gia đình bà cũng phải tiết kiệm mới đủ nước dùng. Bà cho biết năm 2012, gia đình bà khó khăn nên chậm nộp tiền xây nhà máy nước cho xã. Khi bà đi làm thủ tục cho con đi học đại học thì cán bộ xã buộc bà đóng tiền xây nhà máy nước mới xác nhận thủ tục cho con bà. Thế nhưng đến nay, nước máy vẫn chưa thấy đâu (!).

Ông Phan Đăng Thế, nguyên xóm trưởng xóm Đông Thị, cho biết thời điểm đó, chủ trương xây nhà máy nước của xã được người dân hưởng ứng vì nhu cầu nước sạch rất bức thiết. Đến nay vẫn chưa có nước máy nên họ rất bức xúc vì khoan giếng tốn tiền mà nguồn nước cũng không an toàn. Có nhiều gia đình khoan xong chỉ dùng được vài năm lại bị tụt nước, phải khoan giếng khác rất tốn kém. "Kỳ họp nào của hội đồng nhân dân xã, người dân cũng yêu cầu xã khẩn trương cấp nước cho dân dùng hoặc trả lại tiền, nhưng lãnh đạo xã chỉ hứa mà không làm", ông Thế nói.

Nước giếng khoan được lắng lọc, nhưng người dân không dám sử dụng để ăn uống

X Ã "TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN" !

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý cho lập dự án đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư hơn 28 tỉ đồng để cung cấp nước sinh hoạt cho xã Đô Thành. Vốn ngân sách bố trí 16,8 tỉ đồng và vốn đối ứng địa phương 11,2 tỉ đồng. Dự án do UBND xã Đô Thành làm chủ đầu tư. Do nguồn vốn đối ứng của địa phương không đủ nên chính quyền xã vận động người dân đóng góp, mỗi hộ 2,5 triệu đồng và đã thu được hơn 5,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vốn ngân sách nhà nước bị cắt giảm nên đến nay, chủ đầu tư dự án vẫn đang nợ nhà thầu 15 tỉ đồng.

Đến nay, dự án đã vận hành cấp nước sinh hoạt cho 7 xóm với 1.469 hộ dân; 7 xóm còn lại vẫn chưa có nước máy để dùng. Điều đáng nói là trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đô Thành, nhà máy này chỉ có công suất 677 m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho 1.801 hộ dân và các cơ quan trên địa bàn xã. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, UBND xã Đô Thành lại vận động toàn bộ dân của xã đóng tiền để được cấp nước. Thời điểm dự án được phê duyệt năm 2011, xã này có 3.200 hộ dân.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, cho rằng có thể lãnh đạo xã thời điểm đó thu tiền của toàn bộ các hộ dân vì tính phương án thực hiện luôn giai đoạn 2. Tuy nhiên, đến nay giai đoạn 1 vẫn còn nợ đơn vị thi công 15 tỉ đồng, giai đoạn 2 thì chưa biết khi nào. Ông Huệ cũng cho hay nhà máy nước đã hoạt động từ năm 2017, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được quyết toán. Ông Huệ thừa nhận đây là lỗi của chính quyền địa phương và mong người dân thông cảm do không có vốn để tiếp tục xây dựng giai đoạn 2, và xã cũng không có kinh phí để trả lại cho dân nên dự án nước máy đang rơi vào cảnh... tiến thoái lưỡng nan (?!).