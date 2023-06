Vô cớ đào bới đất nông nghiệp của dân

Đất chuẩn bị gieo trồng bị xới tung

Vụ việc được ông Võ Doãn Dực, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Hoành Vinh (gọi tắt HTX Hoành Vinh) tại thôn Hoành Vinh (xã An Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) phản ánh với chính quyền địa phương sau khi phát hiện ngày 23.5, Công ty TNHH An Bình, có trụ sở tại thôn Hoành Vinh, vô cớ đưa máy móc đến đào bới trên khu đất nông nghiệp của nông dân.

Theo ông Dực, ngày 23.5, một số người dân phát hiện tại khu vực ruộng rộng 5 ha sắp sửa được người dân gieo trồng vụ hè thu, bị máy xúc của Công ty TNHH An Bình đến đào bới, xới múc khiến nước trong ruộng tràn ra ngoài, đất được nông dân cày bừa để gieo vụ mới cũng bị xới tung. "Chúng tôi dự định ngày 25.5 sẽ gieo vụ lúa hè thu, nhưng ngày 23.5 lại bất ngờ phát hiện xe múc đến đào bới, thay đổi hiện trạng các thửa ruộng. Tôi không hiểu nguyên do từ đâu phía công ty lại hành động như thế, hiện chúng tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương để xử lý", ông Dực nói.

Nông dân chỉ các địa điểm trên con đê bị Công ty TNHH An Bình đào bới BÁ CƯỜNG

Cũng theo ông Dực, sau khi báo lên chính quyền địa phương, UBND xã An Ninh đã cử người đến để ngăn chặn hành động của phía Công ty TNHH An Bình. Việc đất gieo bị cày bừa, nước tràn ra khỏi ruộng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến năng suất cũng như thời gian gieo trồng, thu hoạch về sau.

Hợp tác xã Hoành Vinh hiện có 375 ha lúa vụ đông xuân vừa thu hoạch xong, khu vực 5 ha mà Công ty TNHH An Bình đào bới được phía hợp tác xã giao cho 12 hộ gia đình thực hiện gieo trồng vụ lúa mới.

Sẽ làm rõ vụ việc

Được biết, đất ruộng mà HTX Hoành Vinh đang sử dụng thuộc quyền quản lý của UBND xã và được giao cho HTX Hoành Vinh quản lý, sử dụng để sản xuất nông nghiệp suốt nhiều năm qua.

Có mặt ở hiện trường, PV Thanh Niên ghi nhận tại các thửa ruộng thuộc 5 ha diện tích bị đào bới đã khô nước, phía công ty đã đào 16 địa điểm trên khu vực đê khiến nước tràn ra ngoài, một thửa ruộng khác cũng bị đào một con mương dài gần 100 m. Ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBND xã An Ninh, cho biết sau khi nhận được tin báo, xã đã cử đoàn đến kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời làm việc với phía công ty để làm rõ. "Đại diện phía Công ty An Bình đã thừa nhận hành vi của công ty là sai trái, tuy nhiên lại chưa trình bày rõ ràng, cụ thể về nguyên nhân công ty có hành động như vậy. Vụ việc đang được lực lượng công an làm rõ, nếu sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó", ông Long nói.

Cũng theo ông Long, sau khi nắm bắt vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty TNHH An Bình dừng mọi hoạt động đào bới và trả lại nguyên trạng mặt bằng. Phía công ty đã lấp lại gần 100 m mương trong sáng 25.5, tuy nhiên 16 địa điểm trên khu vực đê bị đào khiến nước thoát ra đến ngày 13.6 vẫn chưa được xử lý.