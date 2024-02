Dòng xe nối đuôi rời Đà Lạt, ùn tắc cục bộ trên đèo Prenn sau tai nạn

Sáng 17.2, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết sau những ngày du xuân, sáng nay các loại xe nối đuôi nhau xuống đèo Prenn rời Đà Lạt. Thời điểm này, một vụ tai nạn xảy ra khi xe tải quay đầu trên đèo Prenn đã khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Xe tải quay đầu trên đèo Prenn gây tai nạn LÂM VIÊN

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 1 thanh niên chạy xe máy biển số 59P3-114.01 xuống đèo chở theo hành lý phía sau. Khi đến vị trí gần khúc cua có ngã rẽ mà du khách thường chạy xe lên để ngắm cảnh đèo thì xe máy va chạm với chiếc xe tải biển số 49X-6039 đang quay đầu để hướng về phía thác Datanla.

Các loại xe nối đuôi nhau rời Đà Lạt sáng 17.2 LÂM VIÊN

Hậu quả, thanh niên chạy xe máy bị thương nhẹ ở đầu gối, được người dân đưa đi bệnh viện. Thời điểm xảy ra tai nạn đang có nhiều phương tiện lưu thông lên xuống đèo Prenn nên gây ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin, lực lượng CSGT và Công an Đà Lạt có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và lập biên bản xử lý vụ việc. Nhận định ban đầu của Công an Đà Lạt tai nạn xảy ra trên đèo Prenn do chiếc xe tải nhẹ quay đầu chỗ cấm.