Thông xe toàn tuyến đèo Prenn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Ngày 28.1, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản đề nghị Sở GTVT tỉnh báo cáo UBND tỉnh thống nhất cho phép thông xe toàn tuyến đèo Prenn trước Tết Nguyên đán 2024.

Đèo Prenn sau khi được mở rộng LÂM VIÊN

Theo đó, sau khi kiểm tra điều kiện thông xe đoạn tuyến từ cầu Prenn đến thác Dantala thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Quản lý dự án giao thông nhận thấy, đoạn tuyến từ cầu Prenn đến thác Dantala đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định và các điều kiện về an toàn lưu thông, chiếu sáng trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt đã hoàn thành (còn lại sơn cột Km, do chưa thống nhất cách sơn về tên đường, lý trình để dễ quản lý, khai thác).

Đèo Prenn được mở rộng hạn chế cảnh ùn tắc giao thông vào dịp lễ, tết khi có nhiều du khách đến Đà Lạt LÂM VIÊN

Các hạng mục còn lại là giải pháp tăng cường hơn nữa công tác an toàn giao thông nên các điều kiện về an toàn giao thông, chiếu sáng trên tuyến cũng đảm bảo an toàn để thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2024 với tốc độ khai thác, vận hành trong giai đoạn trước mắt là 60km/giờ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Như Thanh Niên đã phản ánh, dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn từ 2 lên 4 làn đường, có tổng chiều dài 7,36 km, với tổng vốn đầu tư trên 552 tỉ đồng, được khởi công ngày 10.2.2023.

Ngày 10.2.2023 khởi công mở rộng đèo Prenn LÂM VIÊN

Vào ngày 14.12.2023, đoạn tuyến từ thác Dantala đến cuối tuyến đã được thông xe. Đoạn tuyến từ cầu Prenn đến thác Dantala dài 4,48 km được thông xe tạm thời trong thời gian từ ngày 29.12.2023 đến ngày 2.1.2024 để phục vụ dịp Tết Dương lịch và lễ kỷ niệm 130 năm TP.Đà Lạt hình thành và phát triển.

Việc thông xe toàn tuyến đèo Prenn trước Tết Nguyên đán, tạo sự thuận tiện cho người dân và du khách đi lại sau 1 năm tạm đóng đèo để thi công nâng cấp mở rộng.