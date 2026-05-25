'Doraemon đến Việt Nam': Từ tà áo dài Shizuka nhìn về sự tinh tế của người Nhật

Doraemon, Doremi, Nobita và Shizuka trong chuyến du lịch Việt Nam ở tập phim vừa lên sóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV ASAHI

Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam như "lên cơn sốt" trước những hình ảnh và đoạn trích ngắn rò rỉ từ tập phim truyền hình đặc biệt của chú mèo máy Doraemon mang tên Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam. Dù đến ngày 1.6 tới, khán giả trong nước mới được xem bản lồng tiếng chính thức, nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội có rất nhiều cuộc bàn luận liên quan, cho thấy sức hút của chú mèo máy chưa bao giờ giảm nhiệt.

Với nhiều thế hệ người Việt, Doraemon, Nobita hay Shizuka là cả khoảng trời tuổi thơ. Vì thế, cảm giác nhìn thấy những người bạn tri kỷ từ thế giới tưởng tượng ấy xuất hiện giữa dải đất hình chữ S mang lại một niềm xúc động khó tả. Thế nhưng, vượt trên niềm vui hoài niệm, điều đáng suy ngẫm hơn cả chính là cách mà các nhà làm phim Nhật Bản trân trọng và ứng xử với văn hóa Việt, dù chỉ qua một vài thước phim ngắn ngủi.

Nếu nhìn một cách sòng phẳng, việc đưa bối cảnh một quốc gia khác vào phim hoạt hình không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, không ít tác phẩm quốc tế từng vấp phải làn sóng chỉ trích từ người bản địa vì góc nhìn rập khuôn, ngô nghê, thậm chí là sai lệch về kiến trúc và trang phục. Với tập phim đặc biệt này của hãng Shin-Ei Animation, người xem lại được chứng kiến điều ngược lại: Một sự chỉn chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

Qua các clip vài mươi giây đang lan truyền, một Việt Nam hiện lên đầy chân thực. Khán giả trong nước không khỏi trầm trồ khi nhận ra nét đặc trưng của Phố cổ Hội An, mái vòm của Bưu điện Trung tâm TP.HCM, sự kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, hay khoảnh khắc cầu Rồng (Đà Nẵng) phun lửa, hồ Hoàn Kiếm rợp bóng cây.

Một cư dân mạng tự nhận mình làm nghề đồ họa nhận xét dưới một bài đăng: "Vẽ lại danh thắng nước ngoài từ ảnh tư liệu rất dễ bị ngô nghê hoặc sai tỷ lệ nếu làm hời hợt. Nhưng nhìn những hình ảnh đang lan truyền, từ màu sơn vàng của Hội An đến cái cổng vòm ở Bưu điện trung tâm đều rất sống động và chính xác. Ê-kíp Nhật Bản rõ ràng đã làm việc với một thái độ cực kỳ chuyên nghiệp và tử tế".

Sự tinh tế của người Nhật còn chạm vào chiều sâu văn hóa qua những chi tiết được cư dân mạng "nhặt nhạnh" và chia sẻ với nhau. Điển hình là phân cảnh Doraemon và Nobita dùng một bảo bối trông giống chiếc "Bánh mì chuyển ngữ" nhưng lại được biến tấu hóm hỉnh thành "vị bánh mì thịt". Sự cách điệu này ngay lập tức nhận được điểm cộng lớn vì đã khéo léo tôn vinh món ẩm thực đường phố nổi tiếng của Việt Nam một cách đầy ẩn ý.

Đỉnh điểm tạo nên "cơn bão" khen ngợi trên các diễn đàn những ngày qua chính là hình ảnh Shizuka diện bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Qua những bức ảnh chụp qua màn hình tivi từ buổi phát sóng tại Nhật hôm 23.5, chiếc áo dài thướt tha, ôm vừa vặn vóc dáng... khiến nhân vật này trở nên vô cùng trang nhã.

Các nhân vật thích thú thưởng thức đồ ăn Việt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV ASAHI

Một cư dân mạng cho rằng dù mới chỉ nhìn qua các phương tiện truyền thông xã hội, tạo hình này đã thể hiện một quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và nghiêm túc về phom dáng, tinh thần của trang phục Việt chứ không hề có sự chắp vá, hời hợt. "Người Nhật vốn nổi tiếng với sự kỹ tính, và khi họ mang sự kỹ tính đó để tôn vinh văn hóa của một quốc gia khác, họ đã chiếm trọn trái tim của công chúng nước đó", người này viết thêm.

"Nhìn Shizuka mặc áo dài thướt tha, tự dưng nước mắt mình ứa ra vì nhớ nhà. Chiếc áo dài được vẽ rất chuẩn và tôn trọng nguyên bản chứ không hề bị lai căng", một cư dân mạng là du học sinh để lại bình luận.

Nhìn nhận một cách thực tế, tập phim đặc biệt này là chiến lược truyền thông khôn ngoan của các nhà sản xuất Nhật Bản nhằm dọn đường cho phim điện ảnh thứ 45 vừa ra rạp. Thế nhưng, vượt lên trên mục đích thương mại, câu chuyện "Doraemon du lịch Việt Nam" đã làm được một việc mà những chiến dịch quảng bá du lịch đắt đỏ đôi khi chưa chắc chạm tới: Chạm vào cảm xúc tự nhiên và lòng tự hào dân tộc của con người.

Việc đưa Việt Nam vào một thương hiệu có sức ảnh hưởng toàn cầu như Doraemon, dù mới chỉ qua các mảnh ghép thông tin trên mạng, đã cho thấy đây là một kênh "ngoại giao văn hóa" tuyệt vời. Nó đưa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, thanh bình và hiếu khách đến với bạn bè quốc tế một cách tự nhiên nhất.

Đó cũng là lý do vì sao dòng bình luận của tài khoản M.A lại nhận được hàng trăm lượt đồng tình từ cư dân mạng: "Hơn cả một thước phim giải trí, chiếc áo dài của Shizuka hay chiếc bánh mì của Doraemon là một bài học lớn cho chính chúng ta về cách làm truyền thông văn hóa. Muốn chạm đến trái tim người khác và đưa văn hóa của mình đi xa, giá trị cốt lõi luôn phải đến từ sự thấu hiểu, nghiêm túc và trân trọng gốc rễ".