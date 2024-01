Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực phía Đông Bắc bộ và một số nơi ở Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3.

Đợt không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ? ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2 m, biển động.

Từ ngày 11.1, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3,5 m; khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3,5 m.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt không khí lạnh này có thể ảnh hưởng đến Bắc bộ và Thanh Hóa từ ngày 16 - 17.1. Trong đó, từ ngày 12 - 17.1 khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng đêm 12 - 13.1 và khoảng ngày 16 - 17.1 có mưa rào và giông rải rác; từ ngày 12 - 14.1 trời rét.