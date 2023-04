Đột kích bar New Goden Pin, phát hiện 1 khách và 9 nhân viên dương tính ma túy

Ngày 22.4, Công an Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết tạm giữ tang vật các bình khí cười, bóng cười, shisha để củng cố hồ sơ, xử lý 10 người dương tính với ma túy. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch của Công an TP.Đà Nẵng tổng kiểm tra, truy quét tội phạm ma túy, kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, lúc 0 giờ 20 cùng ngày, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp các cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động) đột kích quán bar New Goden Pine tại khu vực cầu sông Hàn (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện quán hoạt động quá giờ quy định, có khách sử dụng shisha, bóng cười, khí cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an đột kích bar New Golden Pine NGUYỄN TÚ

Phát hiện 1 khách và 9 nhân viên dương tính ma túy NGUYỄN TÚ

Tiến hành khám xét tại quán, lực lượng chức năng phát hiện có 7 bình khí cười N 2 O với dung tích 22 kg/bình và 21 bộ dụng cụ sử dụng shisha.

Đáng chú ý, tiến hành thử test nhanh ma túy tại quán, lực lượng cảnh sát phát hiện 1 khách sử dụng thuốc lắc, cho kết quả dương tính ma túy. Ngoài ra, 9 nhân viên của bar cũng cho kết quả dương tính với ma túy dạng cần sa.

Các bình khí cười cỡ lớn bị thu giữ NGUYỄN TÚ

Đây là lần thứ 2 trong 1 tháng qua bar New Golden Pine bị phát hiện sử dụng khí cười, bóng cười, shisha không rõ nguồn gốc NGUYỄN TÚ

Đây là lần thứ 2 quán bar New Goden Pine bị lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phát hiện kinh doanh khí cười, bóng cười, shisha.



Như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu tháng 3, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tổng tấn công, truy quét tội phạm liên quan đến ma túy, khí cười, bóng cười, shisha… núp bóng quán bar, vũ trường, pub, karaoke, nhà hàng, quán nhậu, cà phê để kinh doanh trái phép.