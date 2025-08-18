Đốt một ngọn nến, thắp sáng những cuộc đời: Tình yêu ở lại

Bảo hiểm nhân thọ, ở góc độ nào đó, chính là hình thức yêu thương đặc biệt ấy. Nó không chỉ là một hợp đồng tài chính, mà là một tấm lá chắn vô hình để che chở cho gia đình trước những cơn giông bất ngờ, hay là một lời gửi gắm yêu thương dài lâu để tình yêu luôn "ở lại" cùng những người thân thương của mình.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir (MAP Life) chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình chị Yến Mai

Khi bước chân dừng lại, trái tim vẫn dõi theo

Dù sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, chị Trần Thị Yến Mai (Bạc Liêu) và chị Nguyễn Thị Hồng Vân (TP.HCM) đều là trụ cột gia đình và chọn bảo hiểm nhân thọ như một cách phòng vệ trước sóng to, gió lớn của cuộc đời.

Chị Trần Thị Yến Mai, nhân viên Ngân hàng Việt Á, bố mất sớm, hàng ngày chứng kiến mẹ tảo tần làm lụng nuôi mình, nuôi em. Chị Mai sớm hiểu thế nào là một mình gánh vác. Lớn lên, trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, chị Mai hiểu rõ hơn thế nào là trách nhiệm và yêu thương. Chị đã quyết định dành một phần thu nhập mỗi tháng mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để có nguồn tài chính chủ động, phòng khi cần sẽ lo cho các em ăn học thành người.

Chị tham gia sản phẩm của Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Mirae Asset Prévoir (MAP Life) vào tháng 12.2021 với mức phí 10 triệu đồng mỗi năm. Nhưng chỉ sau hơn nửa năm tham gia, một tai nạn nghiêm trọng đã lấy đi mạng sống của chị khi còn rất trẻ. Biến cố đến quá đột ngột, để lại sự mất mát vô hạn cho gia đình và những người thương yêu chị.

Số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 650 triệu đồng đã trở thành nguồn tài chính thiết thực giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục cuộc sống mà chị Mai từng cố gắng gìn giữ và vun đắp.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Vân, một nhân viên kế toán sống tại TP.HCM, quyết định tham gia một hợp đồng với Bảo Việt năm 2014 với phí đóng 24 triệu đồng mỗi năm, coi đó như khoản chuẩn bị khi "trái gió trở trời" để chăm lo cho gia đình.

Năm 2023, chị Vân phát hiện ung thư tử cung. Dù cố gắng điều trị, chị đã ra đi vào giữa năm 2025, để lại mẹ già và con gái. Nhờ khoản chi trả 350 triệu đồng từ bảo hiểm, gia đình bớt áp lực tài chính, kế hoạch học tập của con gái không bị gián đoạn. Hiểu rõ hơn ý nghĩa của bảo hiểm, gia đình chị Vân đã chủ động mua thêm hợp đồng mới cho con gái của chị như một sự tiếp nối tình yêu và sự chuẩn bị từ chị Vân.

Cô Đỗ Thị Nhường, mẹ chị Nguyễn Thị Hồng Vân, cho biết từ số tiền bồi thường bảo hiểm, gia đình đã trang trải chi phí điều trị cho chị Vân và tham gia một hợp đồng bảo hiểm khác cho con gái của chị

"Nhờ khoản chi trả bảo hiểm, gia đình tôi có thể trang trải phần nợ viện phí khi Vân còn sống và giữ vững kế hoạch học tập của con gái Vân. Biến cố này khiến chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ như một điểm tựa vững vàng trong những lúc khó khăn nhất", bà Đỗ Thị Nhường, mẹ chị Vân chia sẻ.