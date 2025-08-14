Yêu thương hôm nay, vững vàng mai sau

Tầm nhìn ấy giúp cả gia đình vững vàng trước giông bão, soi sáng từng khoảnh khắc của hiện tại để mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn an yên.
Điểm tựa từ tấm lòng người mẹ
Một buổi chiều tháng 10.2024, trên đoạn đường quen thuộc từ nhà sang họ hàng dự giỗ, chị N.L.P. Nhã (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay ở ngã ba đường, chỉ cách nhà khoảng 500m, khi chị đang xin rẽ sang đường, một chiếc xe máy đi ngược chiều lao đến. Ở tuổi còn rất trẻ, chị ra đi, để lại chồng và con thơ mới 2 tuổi.
Chị Nhã tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Hanwha Life Việt Nam từ tháng 8.2022, đã đóng phí được hơn 62 triệu đồng. Khi chị còn sống, khoản phí ấy là phần chủ động chuẩn bị của gia đình; khi biến cố xảy ra, bảo hiểm đã trở thành điểm tựa để những người ở lại bước tiếp.
Ngày 31.12.2024, Hanwha Life Việt Nam đã chi trả cho gia đình chị tổng quyền lợi 3,2 tỉ đồng. Khoản tiền này tuy không thể bù đắp tất cả mất mát, nhưng giúp gia đình vơi bớt áp lực tài chính, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục nuôi dạy con cái trưởng thành.
Chồng chị Nhã làm nghề sửa điện thoại ở cửa hàng nhỏ gần nhà, giờ vừa gánh vai trò làm cha, vừa làm mẹ. Nhưng hành trình ấy của anh không đơn độc. Số tiền bảo hiểm từ Hanwha Life Việt Nam giờ đây như một điểm tựa tài chính, đồng hành giúp anh không phải xoay xở từng ngày lo cơm áo, mà có thể dành thêm thời gian chăm sóc và dạy dỗ con. Bằng sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai, chị Nhã đã chăm sóc cho hai cha con từ khi còn sống, và cả khi không còn ở trên trần thế.
Kế hoạch tài chính để an tâm sống và làm việc
Với anh Phạm Hoàng Cương (TP.HCM), bảo hiểm nhân thọ không gắn với một biến cố đau thương, mà là một phần trong kế hoạch sống chủ động của anh: chuẩn bị sớm để được an tâm khi con lớn lên và khi vợ chồng anh già đi.
"Làm kinh doanh, tôi thấy việc lên kế hoạch sớm rất quan trọng, do đó, tôi tham gia bảo hiểm cho cả 3 thành viên trong gia đình, vì muốn bảo vệ cả nhà trước ốm đau, bệnh tật và cũng đề phòng rủi ro, nếu có điều gì xảy ra thì gia đình vẫn được đảm bảo về tài chính", anh Cương chia sẻ.Hiểu được giá trị thiết thực của bảo hiểm và cũng là trụ cột kinh tế gia đình, năm 2024, khi bước qua tuổi 37, anh Cương tham gia hợp đồng cho mình, phí khoảng 30 triệu đồng/năm. Trước đó, anh Cương đã mua bảo hiểm cho vợ với phí đóng mỗi năm là 20 triệu đồng. Lúc vợ sinh con, gia đình nhận chi trả quyền lợi thai sản từ công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife. Mong muốn tích lũy cho tương lai con, anh tiếp tục mua bảo hiểm cho con với phí 16 triệu đồng/năm, và nhiều lần nhận quyền lợi điều trị ngoại trú, nội trú khi con đi viện.
"Ai tham gia bảo hiểm cũng mong không phải nhận quyền lợi, nhưng nếu chẳng may bị gì thì gia đình mình vẫn có sự hỗ trợ kịp thời. Điều này giúp tôi yên tâm tập trung làm ăn, bảo hiểm đang đi cùng gia đình tôi mỗi ngày. Lúc đau ốm đi viện thăm khám được chi trả các quyền lợi y tế, cả ngoại trú lẫn nội trú. Quy trình nộp yêu cầu để nhận được chi trả cũng đơn giản và thuận tiện. Có bảo hiểm, chất lượng cuộc sống tốt hơn hẳn", anh Cương chia sẻ.
Hai câu chuyện, một về sự vững vàng sau mất mát, một về sự an tâm khi chuẩn bị từ trước, đều cho thấy giá trị cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ. Đó không chỉ là con số bồi thường, mà là cảm giác an toàn, là cơ hội sống tiếp hoặc sống tốt hơn.
Với những người đã trải qua biến cố, số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, để họ tập trung vào hồi phục và chăm sóc người thân. Với những người chưa gặp rủi ro, bảo hiểm mang đến sự an tâm để sống, làm việc và cống hiến hết mình.
Như thông điệp "Đốt một ngọn nến, thắp sáng những cuộc đời" muốn gửi gắm, bảo hiểm nhân thọ chính là ánh sáng ấy, nhỏ nhưng bền bỉ, dịu dàng khi bình yên, mạnh mẽ khi giông bão, và luôn hiện diện để dẫn lối. Nhưng mà, không phải lúc nào cần cũng có thể mua được bảo hiểm. Thời điểm tốt nhất để tham gia là càng sớm càng tốt, đặc biệt khi bạn đang khỏe mạnh.
