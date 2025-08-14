Yêu thương hôm nay, vững vàng mai sau

Tầm nhìn ấy giúp cả gia đình vững vàng trước giông bão, soi sáng từng khoảnh khắc của hiện tại để mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn an yên.

Người thân của chị P.Nhã đại diện nhận chi trả bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam

Điểm tựa từ tấm lòng người mẹ

Một buổi chiều tháng 10.2024, trên đoạn đường quen thuộc từ nhà sang họ hàng dự giỗ, chị N.L.P. Nhã (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay ở ngã ba đường, chỉ cách nhà khoảng 500m, khi chị đang xin rẽ sang đường, một chiếc xe máy đi ngược chiều lao đến. Ở tuổi còn rất trẻ, chị ra đi, để lại chồng và con thơ mới 2 tuổi.

Chị Nhã tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Hanwha Life Việt Nam từ tháng 8.2022, đã đóng phí được hơn 62 triệu đồng. Khi chị còn sống, khoản phí ấy là phần chủ động chuẩn bị của gia đình; khi biến cố xảy ra, bảo hiểm đã trở thành điểm tựa để những người ở lại bước tiếp.

Ngày 31.12.2024, Hanwha Life Việt Nam đã chi trả cho gia đình chị tổng quyền lợi 3,2 tỉ đồng. Khoản tiền này tuy không thể bù đắp tất cả mất mát, nhưng giúp gia đình vơi bớt áp lực tài chính, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục nuôi dạy con cái trưởng thành.

Chồng chị Nhã làm nghề sửa điện thoại ở cửa hàng nhỏ gần nhà, giờ vừa gánh vai trò làm cha, vừa làm mẹ. Nhưng hành trình ấy của anh không đơn độc. Số tiền bảo hiểm từ Hanwha Life Việt Nam giờ đây như một điểm tựa tài chính, đồng hành giúp anh không phải xoay xở từng ngày lo cơm áo, mà có thể dành thêm thời gian chăm sóc và dạy dỗ con. Bằng sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai, chị Nhã đã chăm sóc cho hai cha con từ khi còn sống, và cả khi không còn ở trên trần thế.

Kế hoạch tài chính để an tâm sống và làm việc

Với anh Phạm Hoàng Cương (TP.HCM), bảo hiểm nhân thọ không gắn với một biến cố đau thương, mà là một phần trong kế hoạch sống chủ động của anh: chuẩn bị sớm để được an tâm khi con lớn lên và khi vợ chồng anh già đi.

"Làm kinh doanh, tôi thấy việc lên kế hoạch sớm rất quan trọng, do đó, tôi tham gia bảo hiểm cho cả 3 thành viên trong gia đình, vì muốn bảo vệ cả nhà trước ốm đau, bệnh tật và cũng đề phòng rủi ro, nếu có điều gì xảy ra thì gia đình vẫn được đảm bảo về tài chính", anh Cương chia sẻ.

Anh Phạm Hoàng Cương cho rằng việc tham gia bảo hiểm không chỉ là để được nhận quyền lợi bồi thường mà còn là chuẩn bị kế hoạch tài chính để được an tâm khi về già

Hiểu được giá trị thiết thực của bảo hiểm và cũng là trụ cột kinh tế gia đình, năm 2024, khi bước qua tuổi 37, anh Cương tham gia hợp đồng cho mình, phí khoảng 30 triệu đồng/năm. Trước đó, anh Cương đã mua bảo hiểm cho vợ với phí đóng mỗi năm là 20 triệu đồng. Lúc vợ sinh con, gia đình nhận chi trả quyền lợi thai sản từ công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife. Mong muốn tích lũy cho tương lai con, anh tiếp tục mua bảo hiểm cho con với phí 16 triệu đồng/năm, và nhiều lần nhận quyền lợi điều trị ngoại trú, nội trú khi con đi viện.