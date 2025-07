Đợt mưa lớn ở Bắc và Trung bộ khi nào kết thúc?

Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sắp kết thúc khi bão số 4 đổ bộ vào Philippines và tiếp tục di chuyển ra xa Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Cỏ May ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 120,3 độ kinh đông, trên khu vực phía tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.



Bão số 4 (Cỏ May) đổ bộ vào khu vực phía tây đảo Luzon (Philippines). Đợt mưa lớn ở Bắc và Trung bộ giảm dần từ ngày mai 26.7 NGUỒN: NCHMF

Đến 4 giờ sáng ngày 26.7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ và suy yếu dần trên vùng biển phía đông bắc của đảo Luzon.

Do ảnh hưởng của bão, ngày hôm nay (25.7) vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12; sóng biển cao 4 - 6m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, thời tiết đêm qua và sáng sớm nay ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Mường Tùng (Điện Biên) 144,8mm, Tân Lập 2 (Sơn La) 115mm, Tả Ngảo (Lai Châu) 95mm, Con Cuông (Nghệ An) 86,8mm, Nam Động (Thanh Hóa) 85,2mm.

Dự báo, từ sáng đến đêm nay (25.7), Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (30 - 70mm, có nơi trên 150mm).

Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to (20 - 40mm, có nơi trên 100mm). Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to, có nơi trên 70mm.

Cần đề phòng nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn dẫn đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An.

Từ ngày 26.7, mưa lớn ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ và bắc Trung bộ nối với cơn bão số 4 khiến gió mùa tây nam hoạt động với cường độ tăng nhẹ, ở mức trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam nâng trục lên phía bắc chi phối khu vực nam Biển Đông, trường gió tây bắc chi phối khu vực Nam bộ.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và nhất là gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 24 - 28 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.