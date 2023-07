Đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm: Nền nhiệt ban đêm cao, nóng khó chịu

Từ ngày 30.6 đến nay, miền Bắc và miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng diện rộng kéo dài khoảng 10 - 15 ngày.

Đợt nắng nóng lần này có đặc điểm nền nhiệt đêm cao, nóng khó chịu ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết đợt nắng nóng lần này kéo dài, nền nhiệt ban ngày không quá cao nhưng mức nhiệt ban đêm lại duy trì ngưỡng cao nên cảm giác nóng sẽ khó chịu hơn.

Theo ông Hưởng, trong đợt nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Hòa Bình và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ trên 39 độ C.

"Với mức nhiệt như vậy thì khả năng xảy ra nhiệt độ cao lịch sử như thời gian vừa qua là ít", ông Hưởng nói, và cho hay, từ nay đến hết tháng 7, thậm chí là tháng 8, ở các tỉnh miền Bắc vẫn còn có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng, mức độ gay gắt.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cũng lo ngại nắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến mực nước của các hồ thủy điện. "Nắng nóng kéo dài đồng nghĩa với mưa ít và nếu không có nguồn nước mưa bổ sung thì khả năng các hồ chứa thủy điện Bắc bộ và các tỉnh miền Trung sẽ trong tình trạng thiếu nước kéo dài", ông Hưởng nhận định.

Ông Hưởng cảnh báo, trong những ngày nắng nóng nên đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng. Ngoài ra, cũng không nên làm việc lâu ở ngoài trời vì nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao; đồng thời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ khiến chỉ số tia UV tăng cao gây hại đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.