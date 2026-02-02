'Đột nhập hậu trường': Nghe con nuôi kể chuyện suýt bị Phi Nhung 'cạch mặt'

Con nuôi Phi Nhung giờ ra sao?

Thiêng Ngân sinh năm 2003 trong gia đình có 6 chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên Thiêng Ngân phải sớm bươn chải phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Thiêng Ngân là một trong những giọng ca trẻ được ca sĩ Phi Nhung phát hiện ở một cuộc thi tài năng. Từ khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Thiêng Ngân được nhiều người biết đến và yêu mến hơn, có cơ hội đi diễn nhiều nơi.

Thiêng Ngân vẫn trung thành với dòng nhạc bolero và chưa có ý định chuyển hướng sang các thể loại âm nhạc khác Ảnh: FBNV

Khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vào năm 2021, suy nghĩ của Thiêng Ngân có nhiều thay đổi và trưởng thành hơn. Cô thừa nhận từng giận dỗi trẻ con, làm mẹ nuôi phật lòng đến mức không muốn nhìn mặt cô nữa. Hiện tại, nữ ca sĩ đã hiểu được tất cả bài học mẹ nuôi Phi Nhung dạy dỗ đều có giá trị nên cô luôn trân quý những ngày được ở bên mẹ.

'Đột nhập hậu trường': Nghe con nuôi Phi Nhung kể chuyện suýt bị mẹ cạch mặt



