'Đột nhập' lò huấn luyện 'nóng' nhất của Bộ Công an ngày mưa rét 14 độ

Ngày 28.12, mặc dù trời mưa rét 14 độ C nhưng các chiến sĩ tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (thuộc Bộ Công an) vẫn hăng say tập luyện. Thanh Niên đã có mặt để ghi lại những khoảnh khắc này.

Sau mệnh lệnh của trung tá Tiểu đoàn phó Đặng Vũ Thi, các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng lên xe chuyên dụng S5 tiến ra thao trường. Trong bài huấn luyện, các chiến sĩ phải dùng thể chất, sức mạnh để vượt qua những vật cản tương tự như vách núi, nhà cao tầng, ống cống...

Khi vượt qua các chướng ngại vật, các chiến sĩ sẽ tấn công, trấn áp tội phạm. Trường hợp phải nổ súng tiêu diệt mục tiêu, các chiến sĩ có thể nằm bắn, quỳ bắn ở nhiều động tác khó.

Trung tá Đặng Vũ Thi cho biết, công việc luyện tập của các chiến sĩ diễn ra hàng ngày, không quản trời mưa hay nắng. Thời gian luyện tập hàng ngày từ 7 giờ 15 - 11 giờ 15 và từ 14 giờ - 16 giờ 30.

Theo trung tá Thi, các chiến sĩ được lựa chọn từ những tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng công an nhân dân, có năng khiếu về võ thuật, thể thao, quân sự đáp ứng được một số tiêu chí của cảnh sát đặc nhiệm. Sau thời gian huấn luyện, sẽ chọn và giữ lại những người xuất sắc nhất. Những chiến sĩ không đáp ứng được yêu cầu sẽ chuyển về đơn vị khác phù hợp.

"Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm là đơn vị mũi nhọn trong lực lượng vũ trang trấn áp tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá, khắc phục các loại bom mìn và tham gia truy bắt các đối tượng nguy hiểm nên quá trình tập luyện là rất khốc liệt, nguy hiểm", trung tá Thi tiết lộ.

Quảng cáo





Quảng cáo