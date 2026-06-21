'Đột nhập quán của sao': Á hậu Thủy Tiên áp lực đến rụng tóc khi mở quán

Trong Đột nhập quán của sao lần này, chúng tôi ghé thăm Pacho Pocha - quán ăn được đồng sáng lập bởi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Sở hữu cái tên khiến không ít thực khách phải "xoắn lưỡi", Pacho Pocha từ một cửa hàng nhỏ ban đầu nay đã phát triển thành chuỗi 4 chi nhánh tại TP.HCM và Đà Lạt.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ cô từng gặp không ít áp lực khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực ẢNH: NVCC

Bước vào quán, thực khách dễ dàng cảm nhận không khí trẻ trung, sôi động với hai gam màu cam và xanh lá làm chủ đạo. Không gian được lấy cảm hứng từ những quán nhậu, lều ăn uống đường phố quen thuộc trong các bộ phim Hàn Quốc. Từ menu, poster đến các góc check-in hay vật dụng trang trí, phần lớn đều được Thủy Tiên lên ý tưởng, thiết kế nhằm tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu.

Giấc mơ thời sinh viên của Á hậu Thủy Tiên

Chia sẻ với Thanh Niên, Thủy Tiên cho biết ý tưởng về Pacho Pocha đã được cô và bạn bè ấp ủ từ thời còn là sinh viên. Người đẹp thường xuyên xem phim Hàn Quốc và đặc biệt ấn tượng với văn hóa ẩm thực đường phố của xứ kim chi. Hình ảnh những nhóm bạn trẻ tụ tập bên các quán nhỏ, cùng thưởng thức món ngon và trò chuyện sau giờ học, giờ làm khiến cô luôn mong muốn một ngày nào đó có thể mang tinh thần ấy đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam.