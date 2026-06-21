Trong Đột nhập quán của sao lần này, chúng tôi ghé thăm Pacho Pocha - quán ăn được đồng sáng lập bởi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Sở hữu cái tên khiến không ít thực khách phải "xoắn lưỡi", Pacho Pocha từ một cửa hàng nhỏ ban đầu nay đã phát triển thành chuỗi 4 chi nhánh tại TP.HCM và Đà Lạt.
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ cô từng gặp không ít áp lực khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực
ẢNH: NVCC
Bước vào quán, thực khách dễ dàng cảm nhận không khí trẻ trung, sôi động với hai gam màu cam và xanh lá làm chủ đạo. Không gian được lấy cảm hứng từ những quán nhậu, lều ăn uống đường phố quen thuộc trong các bộ phim Hàn Quốc. Từ menu, poster đến các góc check-in hay vật dụng trang trí, phần lớn đều được Thủy Tiên lên ý tưởng, thiết kế nhằm tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu.
Giấc mơ thời sinh viên của Á hậu Thủy Tiên
Chia sẻ với Thanh Niên, Thủy Tiên cho biết ý tưởng về Pacho Pocha đã được cô và bạn bè ấp ủ từ thời còn là sinh viên. Người đẹp thường xuyên xem phim Hàn Quốc và đặc biệt ấn tượng với văn hóa ẩm thực đường phố của xứ kim chi. Hình ảnh những nhóm bạn trẻ tụ tập bên các quán nhỏ, cùng thưởng thức món ngon và trò chuyện sau giờ học, giờ làm khiến cô luôn mong muốn một ngày nào đó có thể mang tinh thần ấy đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam.
"Tôi đã thích mô hình này từ rất lâu nhưng khi còn là sinh viên thì đó chỉ là một ước mơ. Đến khi có cơ hội gặp được những người đồng hành phù hợp, tích lũy được kinh nghiệm và nguồn lực nhất định, tôi mới mạnh dạn biến ý tưởng thành hiện thực", Thủy Tiên chia sẻ.
'Đột nhập quán của sao': Á hậu Thủy Tiên áp lực đến rụng tóc khi mở quán ăn
Thực đơn tại đây gần 50 món ăn Hàn Quốc quen thuộc như gà rán sốt kem hành, mì lạnh, mì tương đen, canh rong biển, canh kim chi... với mức giá dao động từ vài chục ngàn đồng đến dưới hai trăm ngàn đồng. Không gian trẻ trung cùng mức giá "siêu mềm" giúp quán trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… Pacho Pocha không chỉ là dự án kinh doanh của Á hậu Thủy Tiên mà còn là nơi cô gửi gắm niềm đam mê dành cho văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc.
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